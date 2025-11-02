november 2., vasárnap

Pécsi Német Önkormányzat

Több száz gyermek világítja be Pécs főterét Márton napján

November 11-én ismét fénybe borul a pécsi Széchenyi tér: több mint hatszáz magyarországi német óvodás és iskolás vonul fel lámpásaival a Márton-napi felvonuláson. A közös énekléssel és zenével kísért esemény látványos közösségi élményt ígér minden résztvevőnek és nézőnek.

A Pécsi Német Önkormányzat idén is megrendezi a hagyományos Márton-napi lampionos felvonulást, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az eseményre 2025. november 11-én, kedden, 17:00 órakor kerül sor a pécsi Széchenyi téren.

A program különlegessége, hogy több mint 600 magyarországi német óvodába és általános iskolába járó gyermek vesz részt rajta. A kicsik színes, saját készítésű lámpásaikkal világítják be a főteret, miközben közösen énekelnek és zenélnek. A szervezők célja, hogy a résztvevők nemcsak a Márton-napi hagyományokat éljék át, hanem igazi közösségi élményben is részesüljenek.

A Pécsi Német Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is meglepetéssel készül a felvonulás résztvevőinek. Az esemény nyitott, így a városlakók és a látogatók is csatlakozhatnak, hogy együtt élvezzék a látványos, fényekkel és zenével teli estét.

Időpont: 2025. november 11., 17:00
Helyszín: Széchenyi tér, Pécs
Szervező: Pécsi Német Önkormányzat

 

