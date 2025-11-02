Több száz gyermek világítja be Pécs főterét Márton napján

A Pécsi Német Önkormányzat idén is megrendezi a hagyományos Márton-napi lampionos felvonulást, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az eseményre 2025. november 11-én, kedden, 17:00 órakor kerül sor a pécsi Széchenyi téren.

A program különlegessége, hogy több mint 600 magyarországi német óvodába és általános iskolába járó gyermek vesz részt rajta. A kicsik színes, saját készítésű lámpásaikkal világítják be a főteret, miközben közösen énekelnek és zenélnek. A szervezők célja, hogy a résztvevők nemcsak a Márton-napi hagyományokat éljék át, hanem igazi közösségi élményben is részesüljenek.

A Pécsi Német Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is meglepetéssel készül a felvonulás résztvevőinek. Az esemény nyitott, így a városlakók és a látogatók is csatlakozhatnak, hogy együtt élvezzék a látványos, fényekkel és zenével teli estét.

Időpont: 2025. november 11., 17:00

Helyszín: Széchenyi tér, Pécs

Szervező: Pécsi Német Önkormányzat