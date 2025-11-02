Vad éjszakák a Toxicban – ahol az éjjel soha nem ért véget (ÓRIÁSI GALÉRIA!)

A sztori persze régebben indult – ezt írta hírportálunk 2006-ban:

Hosszas várakozás után végre szeptember 1-én megnyílik Pécsett a Király u. 2. szám alatt a Toxic Music Club, ami hosszú évek óta az első igényes rock-underground hely lesz a városban. A klubban koncertek és nem élő zenei rendezvények is egyaránt megrendezésre kerülnek, de kizárólag a rock-underground kereteken belül (tehát rock, metál, punk, harcore, reggae, ska, blues, indie, emo, brit pop, stb.).

Aki járt 2010 táján Pécsett, pontosan tudja: a péntek este gyakran a Toxicban kezdődött. A bejárat előtt cigifüst és nevetés, bent pedig a fekete falak között villódzó fények és a DJ, aki éjfél körül már harmadszor játszotta a „Boulevard of Broken Dreams”-et. A tánctéren bakancsos, szegecses kabátos arcok keveredtek a kockás inges egyetemistákkal, és amikor felcsendült a „Numb” vagy a „Bring Me to Life”, mindenki együtt üvöltötte a refrént.

A pultnál olcsó vodkát és sört mértek, a falakon régi koncertplakátok lógtak, a levegőben pedig ott lebegett valami, amit csak a fiatalság tud: a „most van az élet” érzése. A Toxic nem volt elegáns, nem is akart az lenni. Az volt a hely, ahol senkit nem érdekelt, ki honnan jött – csak az, hogy ismeri-e a „Smells Like Teen Spirit” első akkordját.

És bár a hely már csak emlék, ha ma este meghallod a Linkin Parkot, valahol mélyen újra ott leszel: a villódzó fények között, a Toxic táncterén, 2010-ben.