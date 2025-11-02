november 2., vasárnap

Baranya

Vasárnapi programsoroló

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Mariella mindent tud (20.00), Drágakövek (17.30), Az utolsó viking (20.00).

Uránia (Hungária út 19.): Gabi babaháza: A film (13.45, 15.45), Regretting You – Elrontott életek (17.45), Démonok között: Utolsó rítusok (p: 22.15), Roofman – A besurranó (20.00).

Cinema City (Megyeri út 76.): A besurranó (11.45, 14.20, 17.00, 19.40), A gőgös hercegnő (10.00, 13.20, 16.40), Az árva (10.15, 15.10), Az utolsó viking (18.00), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a Pöttyös házból (10.00), Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc (13.00, 17.45), Csupasz pisztoly ( 13.40), Démonok között – Utolsó rítusok (15.20, 19.30), Egyik csata a másik után (19.50), Egykutya (15.45), Ember maradj – Az Ákos sztori. Eddig ( 15.40), Fekete telefon 2. (14.20, 17.30, 20.15), Gabi babaháza: A film (10.30, 11.40, 13.50, 16.00, 18.10), Hogyan tudnék élni nélküled? (13.10, 18.00), Icefall – Tűz a jégen (13.45, 18.30, 20.30), Jó szerencse (11.45, 15.30, 20.00), Kiskedvencek elszabadulva (11.20, 15.20), Lili és a kenguru (10.00), Lilo és Stitch – A csillagkutya (10.20), Nezha – A lázadó démon legendája (10.10), Regretting You – Elrontott életek (11.00, 12.30, 15.00, 17.30, 20.00), Rosszfiúk 2. (12.10, 17.15), Sarkvidéki varázslat (10.00), Shelby Oaks – A gonosz nyomában (20.30), Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlen (17.45), Tron: Ares (13.00, 20.10).

Cella Septichora Látogatóközpont (Séta tér): Pécs rejtett udvarainak kincsei. Világörökségi ókeresztény sírok az Apáca utca udvaraiban (11.00).

Zsolnay Kulturális Negyed (Kerámia terem): Kerámia élményfestés. Miután megcsodáltad a Zsolnay Negyed mesébe illő kerámiáit, itt az idő, hogy elkészítsd a sajátodat (11.00).

