A Hepp Kupa-továbbjutást követően az NB I. B-s pécsi csapatoknak is jelenése lesz a bajnokságban. Az NKA Pécs hazai pályán fogadja az éllovas, hatmeccses győzelmi szériában lévő Budapest Honvéd csapatát szombaton 17.30-kor, s egy győzelemmel nagy szívességet tehet a PVSK-Cargatenek is, amely mindössze egy vereséggel rosszabb a fővárosiaknál. Persze a felzárkózáshoz az is szükséges, hogy Andrija Csirics csapata megnyerje saját meccsét már hétfőn 17.00 órás kezdettel a Vasas Akadémia ellen a Lauber Dezső Sportcsarnokban.