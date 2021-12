– Az időjárás megszakította a fűszőnyeg lefektetését. Azok a kockák, amik négy-öt nappal később kerültek le, még nincsenek olyan állapotban, hogy egy NB II.-es bajnokit úgy lejátszhassunk, hogy ne okozzunk benne maradandó károsodást. Azonban látok rá esélyt, hogy még idén hazaköltözhetünk – folytatta a vezető. – Természetes gyepszőnyeg került le, s abból is Magyarországon a felső kategóriába tartozó. Azt gondolom, ez hosszú távon is rendkívül jó minőségű pályát eredményezhet. Nekünk nagy segítség, ha hazai pályán játszhatunk, ha a saját öltözőnkben készülhetünk, a szurkolók is könnyebben és többen jöhetnek, a minőségi pálya pedig kedvezhet is a mi játékstílusunknak.