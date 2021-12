Vas László cserejátékosokat szinte nem is tudott nevezni a találkozóra, annyian szenvednek valamilyen megbetegedésben vagy sérülésben a keretből, de így is lendületesen ment bele csapata a találkozóba, még ha a kapura igazán veszélyes nem is tudott lenni az ellenfél találatáig. Amikor azonban hátrányba került a Pécs, Bíró szinte azonnal válaszolt, s többször is jól bontotta meg a szegedi alakulatot.