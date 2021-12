Ezt követően lendületet kapott a vendég alakulat, de mindig volt egy hősies pécsi közbeavatkozás, ami megfosztotta őket a góltól. Egészen a 84. percig tartott ez a helyzet, akkor viszont egy cserét követően gyors jobb oldali támadást vezetett az óbudai csapat, aminek a végén estében a kapuba tudta kanalazni a labdát borvető, aki ezzel meg is nyerte csapatának a találkozót. Pedig a pécsiek a találatot követően is mindent elkövettek az egyenlítésért, Bírónak is volt még egy ígéretes fejese, amit Balázs József hárított.