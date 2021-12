– Nehézkes előszezon után, összecsapott felkészüléssel, rossz átigazolási politikával vágtunk neki a bajnokságnak – vélekedett Kvanduk János, a mohácsi tréner. – Az gyorsan kiderült, hogy a játék minden aspektusában messze vagyunk az osztály követelményeitől. Az eredményeink és a helyezésünk elszomorít, de az idényt mégsem tudom egyértelműen rossznak mondani. Sokat fejlődött a csapat, megőriztük a méltóságunk és a reményt is, hiszen a bent maradó helytől pontszámban nem kerültünk elérhetetlenül messze.



Nem elég, hogy rutintalansággal küzdött a Mohács, de még a sérüléshullámmal és a szegényes játékosállománnyal is meg kellett birkóznia a csapatnak. Ráadásul a gólgyárost, Schmidt Zsoltot már a szezon korai szakaszában elvesztette sérülés miatt az alakulat, pedig a góljaira igencsak szükség lett volna. Ezt jól mutatja az is, hogy a húsz fordulóból csak hét bajnokin volt kerettag, de három találattal így is vezeti a házi góllövőlistát. Mindezek miatt voltak játékosok, akik egy teljesen új szerepkörbe kényszerültek.



– Nagyon megörültem, amikor csatárként voltam kezdő – nyilatkozta Menyhei Gergely, a csapat egyik játékosa. – Számomra ez egy új poszt volt, ezért hatalmas kihívásként tekintettem rá. Az elején kicsit idegen volt még, de megkedveltem nagyon a meccsek során. Sikerült alkalmazkodnom a poszthoz, de persze van még hová fejlődnöm, és remélem, a jövőben gólokkal is tudom segíteni a gárdát.



Az egészen biztos, hogy a Mohács tavasszal sem fog feltett kézzel érkezni a bajnokikra, és mindent megtesz a csapat annak érdekében, hogy kivívja a bennmaradást.



Nem számíthatnak a kapitányukra

Schmidt Zsolt, a klub egyik legrutinosabb tagja úgy véli, hogy nagyon sok összetevője van az őszi szereplésüknek. – A szívünk mindvégig a helyén volt, azonban a fordulópontokból nem jöttünk ki jól – fejezte ki véleményét a mohácsi labdarúgó. – Minden területen előrébb kell lépnünk, hogy eredményesebben szerepeljünk. A közönségkedvenc spíler játéka még várat magára, ugyanis a porcműtéte alkalmával kiderült, hogy nagy a baj, és egy újabb műtét, egy úgynevezett mozaikplasztika vár a játékosra. Ráadásul a félépülés több mint hat hónapot vesz igénybe a beavatkozás után.