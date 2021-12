– Az utolsó három meccsünk valóban jól sikerült, de úgy gondolom, hogy ez a szünet mindenkinek jól jön, hiszen júniustól nem álltunk meg – válaszolta Török Viktor, a PVSK-Mecsek Füszért vezetőedzője. – Január közepén folytatódik a bajnokság, februárban pedig már hat meccset fogunk játszani, szóval nem árt egy kis pihenő.

Az utolsó három meccsen hét pontot szereztek a pécsiek

A baranyaiak több bravúrpontot is szereztek az ősszel, de volt olyan mérkőzés, ahol jobb eredményt szeretett volna elérni a tréner, aki mindent egybevetve nagyon elégedett az idény első felével. – Ha valaki azt mondja, hogy 13 forduló után 16 pontunk lesz, akkor egyből aláírom – mondta a vezetőedző. – Ugyan volt egy-két idegenbeli mérkőzés, ahol nem az történt, amit szerettünk volna, de hazai pályán legyőztük a Miskolcot, a Szentest és a Kaposvárt is, de még a Honvéd ellen is itthon tartottuk a három pontot. Nagyon hálás vagyok a szurkolóinknak, nélkülük nem sikerült volna. Emellett nyertünk Debrecenben, illetve Újpesten is szereztünk pontot, ami szintén nem egyszerű. Bizakodó vagyok, hiszen jó pozíciónknak köszönhetően, nyugodtan építkezhetünk tovább. Nagyon nehéz tavaszi szezon elé nézünk, de az idény második feléből is megpróbáljuk kihozni a maximumot.



December 18-án vacsorával és ajándékozással zárta az évet a csapat. A fiúknak január 3-án kell először edzésre jelentkezniük, a bajnokság pedig január 15-én folytatódik. A két ünnep között már kell „házi feladatot” végezniük a játékosoknak, de a finom falatoktól nem tiltotta el őket Török Viktor.



– Inkább azokból a játékosokból van több nálunk, akikre ráférne még 1-2 kiló. Igaz, főleg izomból, de tudják jól a srácok, hogy januárban erős edzéssel kezdünk, így ami az ünnep alatt felszaladt, azt gyorsan le fogják dolgozni – emelte ki a tréner.



Élcsapatok ellen folytatják a szezont

Az állás: 1. OSC Újbuda 32 pont, 2. FTC-Teleom 31, 3. Szolnoki Dózsa 31, 4. Vasas-Plaket 30, 5. BVSC-Zugló 25, 6. Budapesti Honvéd 23, 7. ZF-Eger 18, 8. PVSK-Mecsek Füszért 16, 9. Kaposvár 15, 10. Szeged 15, 11. MVLC-Miskolc 10, 12. UVSE 10, 13. Szentes 7, 14. Debrecen 0.

A PVSK következő három meccse: VasasPlaket–PVSK (január 15., szombat), FTC-Telekom (január 19., szerda), PVSK–Debrecen (január 22., szombat).