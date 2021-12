A mislenyi klub tavaly, a szezonnak ezen szakaszán a tabella hetedik helyén tanyázott, ráadásul 20 ponttal kevesebbel rendelkezett, mint idén. Emellett a jelenlegi éllovas kilenc góllal többet lőtt az idei szezonban, mint az előző idényben, de ami különösen megragadó statisztika, hogy idén csupán nyolcszor kapitulált a kék-fehér együttes, míg a legutóbbi évadban ezidáig harmincszor.

– Nem annak köszönhetjük a jó szereplést, hogy a Bundesligából igazoltunk, hanem annak, hogy kialakult egy kiváló kohézió, és mindenki kihozta magából a tartalékokat – vélekedett az őszről Aczél Zoltán, a Kozármisleny vezetőedzője.

Egy ilyen különösen jól szereplő labdarúgócsapat dolga még nehezebbé válik a szezon haladtával, ugyanis mindenki a legértékesebb pálcikát akarja lelőni a céllövöldében. Ráadásul teljesen érthető, hogy a játékosok szeme előtt ott lebeg a másodosztály kapuja, amelyen az őszi teljesítményt látva, igencsak erőteljesen dörömböl a Kozármisleny. A kék-fehérek trénere azonban nem hagyja elszállni a labdarúgóit, inkább közös erővel küzdenek a sikerességük érdekében.

– Hétről hétre motiválni kell őket, de egy percig sem éreztem azt az idény során, hogy lankadna a motivációjuk. Az idő haladtával kitűztük magunk elé ezt a célt, ez pedig hajtja a játékosokat, és természetesen engem is – nyilatkozta lapunknak a listavezetők mestere.

Éllovasként telelhet tehát a listavezető Kozármisleny. Ha Aczél Zoltán együttese tavasszal is tovább nyújtja remeklését, a PMFC és a Szentlőrinc helyzete pedig az NB II.-ben nem válik rosszabbra, és megőrzik tagságukat a következő szezonra is, akkor jövőre akár már három baranyai csapatnak is szurkolhatunk a második vonalban.

Több mint száz edzésen és húsz nehéz meccsen is túl vannak

Aczél Zoltán elmondta, hogy mikor átvette a klub irányítását, akkor álmában sem gondolta volna, hogy a szezonnak ezen szakaszán veretlenül áll majd az együttes a tabella élén.

– Nem hittem volna, hogy egy ilyen teljesítménnyel sikerül előrukkolnunk, de jól tudtam, a csapatban sokkal több van – fogalmazott Aczél.

A vezetőedző kijelentette, hogy a labdarúgók mindent megtettek a siker érdekében, hiszen 111 edzésen vannak túl, ráadásul húsz kemény mérkőzésen, melyek néhányszor erőltetett menetként várt rájuk, így most jöhet a jól megérdemelt pihenő számukra és a szakmai stáb számára is, majd jövőre folytatják a megkezdett munkát, hasonló mederben.