A Karmin 1995 decemberében alakult, az 1996/97-es megyei csapatbajnokságra már be is nevezett, amelyet újoncként meg is nyert. Sikerrel vette a következő akadályt, az NB II-es osztályozót is, azóta kétesztendős megszakítástól eltekintve az NB II-ben szerepel az első gárdájuk és a megyebajnokságban a második vonal. Korábban sokszor költöztek, más és más helyen játszották a bajnoki mérkőzéseiket és tartották az edzéseiket, így például politikai pártok irodáiban, lánykollégiumban és középiskolában. 2008-ban találtak igazi otthonra, a mai klubhelyiségükre, egy 2,5 szobás lakás formájában.

Sok nagynevű sakkozó játszott a színeikben, többek között Kádár Gábor, Bánusz Tamás és Horvát Péter, míg Ribli Zoltán edzősködött a Karminnál.

– Amikor megalakultunk, ez volt az elvünk és ma is ez: játék-edzés-versenylehetőség biztosítása, a csapateredmény másodlagos – vallja Kovács Tibor, aki az első pillanattól kezdve a Karmin PSSE elnöke. – Nekünk, alapítóknak már annak idején is volt egy közös vonásunk: szerettünk sakkozni. Ez megmaradt. Jelenleg 36 igazolt játékosunk van, ők versenyengedéllyel rendelkeznek. Hozzájuk jön még 6–8 gyermek is. Az utánpótlás-nevelésünkre különösen büszke vagyok, Dani Ferenc végzi a gyerekoktatást és ő a megyei csapatunk vezetője is. Az NB-s együttesünk vezetője ettől az évtől kezdve Varga Zsolt, neki sokat köszönhetek.

A Karmin PSSE tagdíjakból, a Karmin Kft. támogatásából és ingatlan bérbeadásából tartja fenn magát.