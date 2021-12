A Pécsi Ércbányász támadójátéka nem volt éppen acélos az 1971–1972-es bajnokság tavaszán, a labdarúgó NB II-ben. Tegyük hozzá, a római kettes szám némileg megtévesztő lehet, mivel a Nyugati csoport a harmadik vonalnak számított.



– Kifejezetten tehetséges gyerekként tartottak számon, jól bántam lábbal is a labdával, ha ez nem tűnik hencegésnek – árulta el a 22-szeres válogatott futballista. – A mezőnyben kezdtem a játékot, valóban gólerősnek számítottam, de hirtelen nyúltam meg. Sem én, sem az akkori képzés nem tudott azzal mit kezdeni, hogy elveszítettem azt a robbanékonyságomat, ami egy mezőnyjátékosnál nélkülözhetetlen. Ezért kerültem tartósan a gólvonal elé, ahol a reflexeim, bátorságom és labdával való jó „kapcsolatom” hasznosnak bizonyultak. Edzéseken szerettem az egymás közötti játékokban „kint” a mezőnyben játszani. Ráadásul igen eredményesen, amire tekintettel egyszer dr. Dunai János, a Bakony Vegyész ellen, Veszprémben, támadóként állított be a csapatba, 1972. május 28-án. Minden jól alakult az elején, mert a második percben jó ütemben ugrottam közbe a kapus és egy védő közé, visszasarkaltam a labdát az érkező Lubastyik Pistinek, aki nem hibázott, s így vezettünk.



– Ennek ellenére sem maradhatott végig a társakkal!

– A második fél­időben, a 70. percben az ellenfél védője, Búza Mihály „felrúgott”, ő is elesett. Mikor felkeltem, újra elgáncsolt. Azt követően, némileg türelmemet vesztve, nem túl sportszerűen, de ráléptem Misi mellére, majd kicsit többet „időztem” rajta, mint amit a játékvezető elnézhetett volna.

– Ezt a kalandot követően, azért még akadt egy második kísérlete is a kibontakozásra.

– Emlékeim szerint a Zalaegerszegi Dózsa volt a pályaválasztó, június 18-án. Akkor is mezőnyben, középcsatárként kezdtem. Azon a találkozón sem voltam végig a pályán, de csupán csere miatt váltam ki, tekintettel arra, hogy bíró jelezte, hogy engem és az ellenfél egyik védőjét hamarosan kiállít, ha nem hoznak le.

– Talán mégsem bánja, hogy így alakult a sorsa a focipályán?

– Természetesen nem! Sok felejthetetlen élményben volt részem, de az egyik legnagyobb, sajnos talán csak az én emlékeimben, valamint Englóner Laci barátom fejében él. Egy Pécsi Dózsa-Pécsi Ércbányász, korosztályos összecsapáson Englóner az ellenfél kitűnő játékosa, mintegy 14 méterre a kaputól, egyik védőnk jóvoltából ajándékba kapott labdát. Át is emelte felettem, ám megfordultam, majd néhány öles lépést visszafutva, a kapu felső sarkából kiollóztam a labdát. Sajnos felvétel nincsen róla, csak elmesélni tudom, pedig büszkén mutatnám meg mindenkinek.



Úgy fogott a spanyolok ellen Valenciában, mint a zöld festék



Még 1981. április 15-én a magyar labdarúgó-válogatott Spanyolország ellen játszott nemzetek közötti találkozót Valencia városában. A végeredmény 0–3 lett, ami felért egy kisebb csodával már abban az időben is. A magyar háló előtt Katzirz Béla állt. A foci szlengjében úgy mondják, a mi utolsó emberünk úgy fogott meg mindent, mint a zöld festék. A spanyol válogatott 70 percen keresztül támadott, de Katzirz örökké hárított. Tapadt a kezéhez a labda, ha mégsem, akkor elöklözte azt a hazai támadók elől. Pedig Juanito, Santillana és a többiek felváltva rohamozták a kapuját.