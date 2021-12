Szombathely–PTE PEAC 2:3 (25-17, 17-25, 25-20, 23-25, 11-15)

Férfi röplabda NB II., 9. forduló. PEAC: Takács B., Kecskés, Storcz, Schmitz, Fischer, Várhalmi. Cserék: Baji, Szabó T., Makai, Ujhelyi, Oletics. Edző: Szabó Tamás.

Ez következik (12. 19.): PEAC–TFSE U21.



Magabiztos sikerrel zárta az esztendőt a pécsi női röplabdacsapat, így sikerült revansot venni a kaposvári együttesen. A PEAC lendületesen és eltökélten vonult ki a pályára, ami meg is látszott már a kezdetektől fogva. Ennek is köszönhetően a harmadik játszmában lehetőségük volt a cseréknek is játszani, akik jól vették az akadályokat.



PTE PEAC–Kaposvár 3:0 (25-12, 25-12, 25-16)

Női röplabda NB II., 9. forduló. PEAC: Divényi, Husznai, Hoffmann K., Újhelyi, Hoffmann H., Tóth T. Cserék: Molnár, Hegyi, Petőfi, Kaufmann, Baranyai, Oletics. Edző: Horváth Alexandra.

Ez következik (01. 08.): PEAC–Érd.