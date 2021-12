A másodosztályban a PEAC három vereséggel kezdte az idei bajnokságot, azonban ez könnyen betudható a rutintalanságnak, és az összeszokottság hiányának. A legutóbbi három találkozóját viszont behúzta a baranyai alakulat, így már csak a számokat is figyelve, az előrelépésük megkérdőjelezhetetlen. Különösképp a hétvégi diadal után, hiszen a PEAC az éllovas tatabányai együttest gyűrte le, amely az összecsapás kezdetéig még veretlenül vezette a tabellát.

– Mindenki nagyon motiváltan játszott, s a cserék nagyon jól szálltak be a meccsbe, mindig adtak egy újabb lendületet a csapatnak – vélekedett Horváth Alexandra. – Az egész csapatot kiemelném, hiszen közös erővel, mindent megtettek a győzelem érdekében. Nagyon büszke vagyok a lányokra, a kemény munkának meg van az eredménye, hiszen az eddig veretlen Tatabányát sikerült legyőznünk. Ebből a győzelemből nagyot tudunk meríteni, és ezt a lendületet visszük tovább a következő hétvégére.

A pécsi csapat edzője külön kiemelte, hogy az eredményességet a lányok csakis saját maguknak köszönhetik, azonban sokkal motiváltabban és dinamikusabban tudnak belemenni az előttük lévő meccsekbe úgy, hogy a szurkolóik ott vannak a csarnokban, és buzdítják őket a végletekig.

Fejben ott voltak



A csapat egyik liberója, Baranyai Lili is értékelt a tatabányai mérkőzést követően. Tudniillik a PEAC október elején már találkozott a Tatabánya alakulatával, azonban akkor egy szettben sem nyert a pécsi együttes. Most viszont az első szettben egy darabig fej fej mellett haladt a két klub, de végül nem állt össze a pécsi játék, így elvesztette a csapat a játszmát. A második szettől összeszedte magát Horváth Alexandra gárdája, és remek játékkal behúzta a párharcot. – Mint mindig, voltak figyelmetlenségek, kapkodások, de talán most voltunk a legjobban fejben ott a pályán és végig húztuk, biztattuk egymást – nyilatkozta a hétvégi megmérettetés kapcsán Baranyai Lili, a PEAC egyik legjobbja. – Szépen tudtunk a labdákból támadni, és mindenki nagyon jól szállt be a játékba, így sikerült 3:1-re megnyernünk a meccset. Visszük magunkkal tovább ezt a lendületet, és lelkesedést a szezonban.