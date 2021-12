Igazi futballhangulat uralkodott az ötödik alkalommal megrendezett Kozármisleny-kupán, amely idén is nagy népszerűségnek örvendett. A négynapos nívós tornán 45 együttes mutatta meg magát, így közel 600 labdarúgó bizonyíthatott.

Magas színvonalú mérkőzéseket játszottak a csapatok egymással mind az öt kategóriában, ráadásul szépségdíjas találatokból sem volt hiány. Az idei megmérettetés egyik legemlékezetesebb momentumát a harmincöt év felettiek fináléja hozta, ugyanis a Barcs gyakorlatilag az utolsó másodpercekig őrizte egygólos előnyét, azonban a Sportolda a dudaszó előtt egy remek pördítést követően egyenlített.

Azt, hogy milyen szellemben is zajlott a torna, jól mutatja, hogy a vitatott szituációt követően még a barcsiak is helyeselték a döntést, ugyanis felvették a találkozót, így gyakorlatilag videobíróként is segédkeztek. A döntőt egyébként büntetőkkel a Sportolda nyerte.

Mindemellett FIFA-bajnokság, valamint Nabil Hamza freestyler-bemutató is színesítette a programot, ami nagy sikert aratott a közönség soraiban.

– Sportszerű mérkőzések voltak, és kiváló hangulat. Jövőre ismét visszatérünk, és még sok terv van a tarsolyunkban – nyilatkozta lapunknak Tóth Attila, az esemény szervezője.

Nyílt kategória eredménye: 1. T-Fitt SE 2. Joker Team 3. Bever Name.

Női kategória eredménye: 1. Keresztes lovagok 2. Nagykanizsa 3. Barcs.

Juniorkategória eredménye: 1. PMFC pirosak 2. Kozármisleny FC 3. PMFC feketék.

Harmincöt év felettiek: 1. Sportolda 2. Barcs 3. Misleny legendák.

Negyvenöt év felettiek: 1. Grátz Autósbolt Mohács 2. Beer-Lak Vendégház 3. PEAC Dream Team.

Legjobb játékos: Bartal Bence, Jankovics Liza, Gyánó Marcell, Pókos Csaba, Turi Attila.

Legjobb kapus: Sipos Gábor, Andor Teodóra, Móricz Márk, Pogacsics Krisztián, Lukács Barna.

Gólkirály: Tóth Márk, Bernhardt Barbara, Grisnik Zsombor, Horváth Péter, Demeter Gábor.