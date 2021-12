– Sajnos az előzetes nevezések után a vírusjárvány miatt ötvenen visszamondták az indulást, sőt, olyan is akadt, aki asztalhoz ült, aztán később visszalépett – mesélte Ambrus Lajos versenyigazgató. – Végül is hetvennyolcan kezdték el a két csoportban. De még így is örömteli, hogy egyáltalán idén megrendezhettük a Tenkes-kupát, tavaly ugyanis a pandémia miatt elmaradt.