Ankara Borzasztóan nehéz feladat előtt állt a pécsi csapat, hiszen minimum három pontos győzelemre volt szüksége a továbbjutáshoz török bronzérmes otthonában. Az Aydin 71-68-ra nyert a Lauber Dezső Sportcsarnokban, s ezúttal a hazai pálya sem Wentzeléket segítette. Nem beszélve arról, hogy Sarok Nikolettre és Chelsea Nelsonra sem számíthatott Csirke Ferenc.

Ennek ellenére remekül kezdett a PEAC, amely szinte végig vezetett az első negyedben, de Uygül triplájával az etap végén egalizált a házigazda (22-22). De ez sem törte meg a magyar együttes lendületét, Kiss Virágék a második játékrészben is nagyon koncentráltan kosárlabdáztak, amivel talán még az ankarai csapatot is meglepték. A vendégek a nagyszünetben 41-36-ra vezettek, amivel a párharc állását is megfordították 1 ponttal.

Az előny tehát megvolt, de ezt a maradék 20 percben meg is kellett tartani. A félidei pihenőről is ugyanazzal az elánnal jött ki Csirke Ferenc együttese, amely nem volt hajlandó meghajolni a „nagyobbnak”. A 27. percben Kiss Virág nagyszerű hármasával már kilenc (összesítésben hat) volt a különbség a felek között, szóval ekkor már bátran elkezdhettünk bizakodni abban, hogy meglehet a csoda. Sajnos az Aydin is összekapta magát a negyed végére, de az utolsó etap előtt így is jobb pozícióban volt a PEAC.

Félő volt, hogy kijön a hosszú utazás okozta fáradtság a magyar lányokon, de fogakat összeszorítva harcoltak a parketten. Szücs Réka különösen elemében, harcosságával és remekbe szabott dobásaival csapata egyik legjobbja volt. Öt perccel a vége előtt összesítésben 7 ponttal vezettek a mieink, de néhány pontatlanság (és furcsa bírói döntés) miatt rendkívül izgalmassá vált a hajrá. A rendes játékidőt pontos 3 ponttal nyerte meg a PEAC, így következhetett a hosszabbítás.

A ráadást sajnos már nem bírták szusszal az összesen két játékost becserélő pécsiek. Az Aydin a visszavágót is megfordította, így végül a török csapat jutott be a legjobb 32 együttes közé.

Nesibe Aydin–NKA Universitas PEAC 65-68 (22-22, 14-19, 18-18, 11-9) – h. u. 74-71

Női kosárlabda Európa-kupa, a negyeddöntőbe jutásért, visszavágó. Ankara.

PEAC: SZÜCS R. 15/9 , Dudásová 11/6, Wentzel 6/6, MARSHALL 11/3 , KISS V. 23/3 Csere: Brajkovic 2, Selcova 3/3. Vezetőedző: Csirke Ferenc.

Továbbjutott: 145-139-es összesítéssel a Nesibe Aydin.