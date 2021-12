Összejött! 35 perce

Megvan a mislenyi kosarasok első sikere

Az elmúlt hét végén két mérkőzést is lejátszott még a Kozármisleny SE NB II.-es férfikosárlabda-csapata, s az utolsó idei találkozóján megtörtént az is, amire már nagyon régóta vártak a szurkolóik és játékosaik is: először diadalmaskodtak az idényben.

K. B. K. B.

Ezzel pedig télire odaléptek a Mosonmagyaróvár sarkába, igaz, az utolsó helyről nem tudtak elmozdulni. A másik, ebben az osztályban szereplő baranyai csapat már korábban lezárta ezt az évet, ráadásul két találkozóját a tavaszra halasztva. Ők veretlenül az első helyen várják a folytatást, ami a tervek szerint már január 7-én kezdetét veszi. Kozármisleny SE– Szombathely 61-89 (14-33, 25-21, 15-19, 7-16) Férfi kosárlabda NB II., Nyugat, 8. fordulóból halasztott meccs. Kozármisleny: Kövecs 6, Szavai 9/9, Osiyemi 14/3, Séra 6, Sipos Á 13. Csere: László J. 6/6, Kárpáti B. 4, Ignácz K. 3/3, Ribarics, Kelentric, Csobán, Szabó N.. Edző: Frano Radan. Kozármisleny– Kanizsa 87-75 (24-20, 26-22, 17-14, 20-19) Férfi kosárlabda NB II., Nyugat, 10. forduló. Kozármisleny: Kövecs 23/3, Szavai 11/3, Osiyemi 13/3, Séra 12, Sipos Á. 13/3. Csere: Ribarics 2, Kárpáti B. 13/6. Edző: Frano Radan. Az állás a karácsonyi szünetben (10 csapat): 1. PTE-PEAC 8/0, 2. Oroszlány 8/2, 3. Szombathely 7/2... 9. Mosonmagyaróvár 1/9, 10. Kozármisleny 1/9.

