– Hogyan került kapcsolatba a Ferrari csapatával?



– Gyerekként édesapámmal együtt néztük a versenyeket. Ekkor Győrben éltünk, itt könnyebben elértük a futamokat sugárzó osztrák tévécsatornákat. Nagy hatással volt rám Niki Lauda, aki egy súlyos balesetből tért vissza a versenybe, kiskamaszként hősként tekintettem rá emiatt. Később újságíróként elkezdtem tudósítani a Forma–1-futamokról, Magyarországon és külföldön egyaránt.



– Az alapítóval, Enzo Ferrarival is kapcsolatba lépett.



– Foglalkoztatott a Ferrari története is, így elkezdtem leveleket írni a megálmodónak, akit olaszul gyakran „Il Commendatore” (A Parancsnok) névvel illettek, ugyanis igen karizmatikus ám despotikus vezető volt. Nagy meglepetésemre választ kaptam tőle a leveleimre, és még egy önéletrajzot is küldött. Azóta nem egy kötetet írtam a Ferrariról, az alapító fiával, Piero Ferrarival többször is találkoztam.



– A 75 éves Scuderia alkalmából kiadott könyvben interjúk is szerepelnek. Kimi Räikkönen, Fernando Alonso, Michael Schumacher és Jody Scheckter is megszólalnak. Velük személyesen találkozott?



– Igen, saját interjúk olvashatók a kiadványban. Akkreditált tudósítóként a versenyeken a pálya azon részében dolgozunk, ahol a csapatok táboroztak, és beszéltem a versenyzőkkel. Jody Schecktert Angliában is meglátogattam, egészen jó kapcsolatba kerültünk, így a könyvem előszavát is ő írta.



– Mit gondol, mi teszi oly népszerűvé a Ferrari márkát és csapatot?



– A Ferrari ma a világ leghíresebb tíz márkája közt említhető. Hozzá tartozik ehhez az alapító karizmája, a versenyek sikere és a korábbi tragédiák is, hiszen régebben sajnos halálos balesetek is előfordultak, ezek mind a Ferrari-mítoszt építették. Hozzá tartozik az olaszos életérzés, egyfajta lazaság, amelyet közvetít, illetve a kocsik jellegzetes vörös színe is.



– Az írás mellett gyakran készít fotókat is. A könyvben is szerepelnek saját felvételek?



– A fényképek körülbelül fele olyan pillanatot mutat be, melyet nekem sikerült megörökítenem. Az autóversenyek esetében szó szerint úgy kell elkapni a mozzanatokat, ugyanis a pilóták folyamatosan mozgásban vannak, sosem állnak le egy percre sem. Munka közben finn Forma–1-es pilótákról is készültek portrék, ezekből a Helsinki Magyar Kulturális Központ nemrég online kiállítást is összeállított.



Vezetett már (utcai) Ferrarit



Méhes Károly a versenyek mellett többször részt vett tesztvezetéseken, így a volán mögött is kipróbálhatta Ferrari személyautóit. A Ferrari – A 75 éves Scuderia története című kötet megírásához szükséges interjúkat és levelezéseket kezdetben angolul bonyolította, de érdeklődése arra sarkallta, hogy társalgási szinten olaszul is megtanuljon.



Fernando Alonsót 30. születésnapja alkalmából az író ajándékkal is meglepte. Szabó Cecília képzőművész anamorfózis-technikával készített alkotását adta a versenyzőnek, amely Alonso fényképét jeleníti meg egy ötletes optikai csavarral.