El kell felednie a karácsony előtti Paks elleni vereséget a PVSK-Veoliának ahhoz, hogy most a DEAC ellen a maximumot kihozhassa magából. A szép idényzáráshoz viszont az is kell, hogy működjön, amin a két ünnep között Andrija Csirics és tanítványai dolgoztak, mert Szekszárdon semmi nem jött össze nekik.

Persze a Debrecent nem szabad és nem is lehet lebecsülni. A negyedik helyük nem véletlen, csak a Szolnok, a Körmend, a Kaposvár és az Oroszlány fogott ki rajtuk a bajnokság első körében. Azaz ők az egyetlen csapat, amely megtréfálta a december közepéig hibátlan Szombathely gárdáját.

A revansvágy is hajthatja a PVSK-t, amelyre 25 pontos verést mért a DEAC az ősz elején. Igaz, akkor Justin Gordon még nem volt a pécsiek játékosa, s Haynes-Jones, Bryson, valamint Brkics is csak 2-4 ponttal dobott többet tíznél. Ezt a teljesítményt talán most nem lesz nehéz túlszárnyalni úgy, hogy érkezett erősítés. A Panthersnek ráadásul nagyon fontos lehet ez a siker, mert nagyot léphetne előre, míg vereség esetén még lejjebb csúszhat.

A mai program: Debrecen–PVSK-Veolia, Körmend–Oroszlány, Kaposvár–Zalaegerszeg, Szolnok–Paks, Kecskemét–Nyíregyháza, Szombathely–Alba Fehérvár, Sopron–Szeged (mind 18.00).

Tippmix Férfi NB I. A