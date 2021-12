A párharc első góljára fél órát kellett várni, miután az ünnepelt Kirchner remekül tette be laposan a védelem mögé a játékszert, amit Hampuk elsőre a kapusba bombázott, majd a kipattanót bekotorta a kapuba. Percekkel később a hazai csapat Szabó távoli lövésével megszerezte a második gólját is. A szépségdíjas találat után még Aczél Zoltán, a mislenyi vezetőedző is megtisztította a gólszerző cipőjét.