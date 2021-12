Lezárult a Rátgéber Akadémia cipősdoboz-akciója, amelyben rengeteg ajándékot gyűjtött a rászoruló gyermekek karácsonyára.

– Már évek óta részt veszünk ebben az akcióban, és lehet látni, hogy a gyerekek egyre jobban átérzik, milyen jó érzés adni. Sportra való nevelés történik itt, de ilyenkor előtérbe kerül, hogy olyan érték és kulturális nevelést is kapjanak, amiben átéreznek olyan emberi dolgokat, mint a törődés, megbecsülés – kezdte Csák Magdolna, az akadémia sportigazgatója. – Maga a kosárlabda is erről szól, hogy csapatban vagyunk, együtt vagyunk. Ilyenkor nagyon jó, ha a gyerekek is átérzik azt, nem vagyunk egyedül a világban, és milyen jó segíteni azokat, akiknek szükségük van rá. Szépen a kezdeményezés mögé álltak a gyerekek, a szüleik, a dolgozók. Öröm látni, hogy ennyi ajándék érkezett!