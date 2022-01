– Jól érezzük magunkat Baranyában, nekünk ez a helyzet megfelel, nem akarunk változtatni rajta – hallottuk Braun Attilától, a megyei III. osztályban szereplő együttes kapusától.

A gárda a Dárdai-csoport 11., vagyis utolsó előtti helyén áll, 1 győzelem és 10 vereség a mérlege, döntetlenje nincs, a gólkülönbsége 3-40. Csak a sereghajtó Geresdlakot győzték le, még tavaly október 17-én. Már az indulás is lesújtó volt, az első hat meccsüket elveszítették úgy, hogy egyetlen gólt sem szereztek és 25-öt kaptak. – Mindig reménykedünk, hogy majd idővel jobbak leszünk, ám ez rendre nem sikerül. Talán majd most. Amíg volt megyei IV., az jobb volt, a III. kicsit sok nekünk, itt erősebbek az ellenfelek. A kedvünk elmenőben van, amit az is bizonyít, hogy mindig többen kezdjük el a bajnokságot, aztán lassan lemorzsolódnak néhányan.

Hivatalosan edzőjük sincs, Braun Attila bátyja, Csaba még játszik, amellett a heti egy edzést levezényli és a bajnokikon irányít. A góllövés nem az erősségük, mindössze háromszor találtak be, amit hárman hoztak össze.