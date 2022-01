Megtartotta a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség a hagyományos évi díj­átadó gáláját, amelyen Ráti Gergőék és Zsebe Gáborék is átvehették trófeáikat. A versenyzők kiváló teljesítménye mellett pedig a versenyek minőségi kivitelezését is elismerték az eseményen. Utóbbi díjak közül kettő is Baranyába került. A Rally1-ben a Mecsek Rallye-t választották az év versenyének, míg a harmadik osztályban a Pécs Rally-t.

– Nagy öröm számomra, hogy a Magyar Autósport Szövetség is elismerte a munkánkat, hiszen a versenyzőktől és a nemzetközi szövetségtől is nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, motiváltan és felelősségteljesen végeztük a szervezéssel járó feladatokat. Jelen István és Bernáth Miklós távozásával pótolhatatlan és feldolgozhatatlan veszteség ért minket, ezt a nagyszerű elismerést az ő emléküknek szeretném ajánlani – fogalmazott a PSN Zrt. vezérigazgatója, Máté János az elismerés kapcsán.