A Sport36-Komló NB I.-es férfikézilabda-csapata ugyanis ma kétszer is megütközik a bajnoki rivális, s négy mérkőzést követően a Ligakupában még hibátlan NEKA együttesével. Mindkét meccset a Nemzeti Kézilabda Akadémia otthonában rendezik majd. Az odavágó 11 órakor, a visszavágó 16.00-kor rajtol majd el.

Ezeken a találkozókon a komlóiak trénere a fiatalabbaknak, az első keret kapuján dörömbölőknek is kész lehetőséget adni, hogy bizonyítsák, ott van a helyük Jerkovicsék között, illetve meg van bennük az ehhez kellő tehetség.

Az ősz során pozitív tapasztalatokat szerzett nagyrészt a NEKA ellen a Komló, hiszen novemberben kétgólos sikert aratott idegenben, azonban a mérkőzés még sokáig beszédtémát adott, hiszen Sótonyi László vezetőedző még egy héttel az egymás elleni találkozót követően is nyilatkozatában is támadta a bányászokat, mert véleménye szerint túlzottan durván játszottak ellenük.

A Komló eddig egy találkozót tudott le a kupa idei kiírásában, akkor a Budai Farkasok ellen 29-27-es győzelmet aratott. Ezzel szemben a balatonbogláriak ma le is zárják a maguk részéről a csoportkört, hiszen már a budaörsieket és a Vecsést is elverték oda-vissza most, januárban.

Kilvinger Bálint csapata eddig egy edzőmeccset játszott ebben a naptári évben, a Kecskeméttel találkozott Szegeden, a Pick Arénában. Az a mérkőzés teljes mértékben a meccsterhelésnek lett szentelve, így jegyzőkönyv sem készült, s csak kétszer húsz percet voltak pályán a felek. Azaz a Komló magyar magjának ezek lesznek az első igazi mérkőzései idén, amiken igyekeznek majd leszedni magukról a rövid karácsonyi szünetben felrakódott rozsdát. Hétvégén pedig először megmutatják magukat majd itthon is a PVSE ellen.

A Ligakupa C-csoportjának állása: 1. NEKA (4 mérkőzés) 8 pont, 2. Sport36-Koml (1 m.) 2, 3. Budai Farkasok (4 m.) 2. 4. Vecsés (3 m.) 0.



A Komló mai programja: NEKA–Sport36-Komló 11.00, Sport36-Komló–NEKA (Balatonboglár) 16.00. K. B.