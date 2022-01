Az egyesület életében 2021 mérföldkőnek tekinthető infrastrukturális vonatkozásban is, hiszen hosszú évek otthontalansága után labdarúgók és birkózók is otthonra leltek a Stadion utcában. Mint Ács Pongráctól megtudtuk, a sporttelep fejlesztése a jövőben is folytatódni fog, hiszen a birkózók otthonául szolgáló csarnok felújítására a forrás rendelkezésre áll és az új kézilabda-munkacsarnok közbeszerzése is megindult.

A fejlesztések mellett a kiváló eredményekből sem volt hiány az előző esztendőben.

– Három eredményt kiemelnék: a vajdasági asztaliteniszezőnk, Pető Zsolt olimpiai szereplését, Szabó Alexandra bocciásunk kontinensbajnoki címét és Ladover Bálint muay thai világbajnoki első helyezését – hangsúlyozta Ács. – A férfiasztalitenisz-csapatunk megnyerte az Extraligát, indult a Bajnokok Ligájában. Birkózás tekintetében is nemzetközi eredményekről beszélhetünk, hiszen Soliman Yasmine kadet világbajnokságon 5. helyen zárt. Futsalosaink stabil szereplői az NB II.-nek, női kézilabdásaink nem sokkal maradtak el az NB I. B-be való feljutástól, de a fiúk is az NB II. élmezőnyéhez tartoznak. Az NB II.-es férfikosár-csapatunk az előző idényben négyes döntőt játszhatott, míg a PEAC kisebbségi tulajdona mellett működő női együttes kiválóan szerepel a magyar élvonalban és helytállt a nemzetközi porondon is. Labdarúgóink is jó évet zártak, hiszen versenyben vannak a megyei I. osztály bajnoki címéért. Vízilabdázó fiaink ugyancsak közel voltak az OB I. B-hez, a pólós lányaink nyakába pedig bronz került a MEFOB-on. A legnépesebb szakosztályunk jelenleg a röplabda. Női felnőttcsapatunk tett egy rövid próbálkozást az NB I.-ben, de reméljük, hogy a kiváló szakmai munkának köszönhetően, a lány- és a fiúgárdánk is szerepel még az első osztályban. A vívóink eredményei is magukért beszélnek, hiszen a hazai és a nemzetközi versenyekről is érmekkel térhettek haza.

Az asztalitenisz-szakosztály tarolt 2021-ben

Ács Pongrác a küzdősportolókkal folytatta a sort, Ladover Bálint mellett kiemelte Schwindli Hajnalkát és Melis Bálintot is, akik a kick-box Eb-n lettek bronzérmesek.

– Parasportolóink is egyre szebb eredményeket érnek el – mondta a PEAC elnöke. – Boccia tekintetében Szabó Alexandra Eb-aranya és párosban szerzett ezüstje az idei csúcs, de csörgőlabdásaink, kerekesszékes kosaraink és vaktekéseink is egyre jobban szerepelnek.



Díjakat is osztottak



A PTE-PEAC 2021-ben hagyományteremtő jelleggel hívta életre az év sportolója választást.

Az év sportolója: Pető Zsolt, asztaliteniszező – egyéniben és csapatban is szerepelt az olimpián a szerb válogatottal, megnyerte az Extraligát a PEAC-cal.

Az év utánpótlás-sportolója: Soliman Yasmine, birkozó – magyar bajnok, kadet-vb ötödik helyezett.

Az év parasportolója: Szabó Alexandra, boccia – egyéniben Eb-győztes, párosban Eb-ezüstérmes.

Az év felnőttcsapata: PTE-PEAC Kaloh-Méh, Asztalitenisz – Extraliga-győztes, Bajnokok Ligája-induló.

Az év utánpótláscsapata: PEAC U19, asztalitenisz – korosztályos magyar bajnok.

Az év felnőttedzője: Mogyorósi András, kerekesszékes kosárlabda – Magyar Kupa-ezüstérmes.

Az év utánpótlásedzője: Orosz Gábor, asztalitenisz – a PEAC U19-es magyar bajnok csapatának edzője.