Kemény védekezéssel, majd egy Gordon duplával indított Kecskeméten a Panthers, azonban a hazaiak gyorsan rátaláltak a dobóformájukra. Bár percekig fej fej mellett haladt a két alakulat, a KTE egy 8-0-s rohanással ellépett a negyed közepén. Brkicsék viszont a hátralévő percekben ledolgozták a hátrányukat.

A kis szünetet követően azonban nem indult jól a PVSK, Ivosev két helyzetét is kihagyta, s Andrija Csirics időt is kért, hogy elejét vegye a görcsös akarásnak. Bryson pedig egy triplával ismét belökte a Pécs szekerét. Az akarat pedig még a nagyszünet előtt pár másodpercre előnyhöz is juttatta Bíróékat, azonban a Kecskemét zárta jobban a félidőt, így a nagyszünetben négypontos előnyben volt.

A pihenőt követően ismét a KTE kezdett eredményesebben, így a Panthers ismét kapaszkodhatott, a hazaiaknak azonban kétszámjegyűre is sikerült növelniük az előnyüket, s így is fordultak a csapatok a záró tíz percre.

A hajrában Brkicsék nagyot küzdöttek, s felcsillant a remény. Két másodperccel a meccs vége előtt már ismét egálban álltak a gárdák, így jöhetett a hosszabbítás. A ráadásban azonban Wittmannék már lezárták a meccset.



Kecskemét–PVSK-Veolia 91-89 (20-18, 20-18, 26-20, 15-25, 10-8)



Férfi kosárlabda NB I., 17. forduló. Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok. Vezette: Földházi, Frányó, Makrai.

KTE: POLLARD 17/3, Milutinovics 12/3, Kucsera 1, Jaramaz 13/6, KARAHODZSICS 12. Csere: DRAMICANIN 22/15, Kiss D. 3, Wittmann 11/9. Vezetőedző: Forray Gábor.

PVSK: HAYNES-JONES 21/9, Goldring 7, Bryson 11/3, Gordon 4, BRKICS 19. Csere: IVOSEV 14, Bíró O. 5/3, Farkas D., Meleg G. 8, Illés M. Vezetőedző: Andrija Csirics.