Ezt megelőzően tavaly nyáron, a korosztályos országos bajnokságon járt utoljára a Makár Tanyán.

– Mindig is jó viszonyt ápoltam a pécsiekkel, szívesen jövök ide, több barátom van Pécsett – mondta. – Ezt támasztja alá az is, hogy 2001-ben a férfi országos csapatbajnokságon a Makár Tanya-BSE közös együttes színeiben szerepeltem.

Mint kiderült, bevált a sejtésünk, vagyis az, hogy soha nem volt civil foglalkozása, az élete mindig is a tenisz körül forgott. Nem volt indíttatása arra, hogy mással foglalkozzon. Ezt a sportágat választotta két fia, és lehet, hogy a most 3 éves fiúunokája, Áron is egyszer majd ütőt ragad.

– Hat-nyolc órát teniszezem naponta, a fővárosban edzőként a Park TC Feneketlen-tónál lévő sportcentrumában dolgozom, szerencsére a közelben lakom, így nem kell sokat utaznom oda – tudtuk meg tőle. – Jelenlegi tanítványaim közül Almádi Attilát tartom a legtehetségesebbnek, ő 14 esztendős, az U14-ben a 3., az U16-ban pedig a 16. helyen van a magyar korosztályos ranglistán. Az adottságai megvannak ahhoz, hogy jó teniszező váljon belőle, remélhetőleg a pályafutását a jövőben is tudják finanszírozni a szülei. Hogy mikor jártam utoljára Ukrajnában? Van annak már tíz éve is, akkor a nagymamám temetésén vettünk részt. A családomat és engem már minden Magyarországhoz köt.

A múlt hétvégén a Makár Tanyán párosban partnerével, Laczkó Bélával két meccset játszott, a mérlegük egy-egy győzelem, illetve vereség.

– Jól esett a mozgás, régen játszottam már tétre, évek óta nem teniszeztem versenyen. Most ismét visszajött az adrenalinom, már hiányzott.

A Makár Tanya az évet nyitó XXL-kupán kívül még megrendezi az év első felében a Makár Tanya Open elnevezésű utánpótlás fedettpályás országos bajnokságot, az U14-es és U18-as OB-re március 17–22. között kerül sor.

Három nemzet felnőtt bajnoka

Krocskó József 1968. április 20-án született Ungváron. Hat­éves korában kezdett el teniszezni, edzője az édesapja volt. A kijevi Testnevelési Egyetemen végzett tenisztrénerként. 1990 óta él Magyarországon. Több korosztályban szovjet, felnőtt ukrán és magyar bajnok, 1993–1997 között tagja volt Magyarország Davis-kupa-csapatának. Legjobb egyéni ATP-helyezése 129. volt, kétszer játszhatott főtáblásként a Roland Garroson, ahol 1997-ben egy mérkőzést nyert. 1999 óta edzős­ködik, 2008-tól az MTK-nál. Két legismertebb tanítványa Bardóczky Kornél és Stollár Fanni, de büszke Szabanin Natáliára is, akivel 7 évig dolgozott együtt.