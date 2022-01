Nyolc hónapon át nem játszhatott tétmeccset Meleg Gergő, a PVSK fiatal centere sérülések miatt, decemberben azonban visszatérhetett, s egyre jobb formába lendül. Bár a Nyíregyháza elleni siker során csak négy percet kapott, ő biztosíthatja majd Brkicsnek a pihenő perceket.



– Sajnos sok sérülés ért mostanában. Bajnokit szerintem március vége óta nem is játszottam decemberig. Úgy érzem, egyre jobban jövök vissza, bár a fejemben a fájdalom még minimálisan ott van. Az látszik, hogy kell még a meccsrutin. Minél több mérkőzésen kell játszanom, hogy százszázalékos legyek, de úgy érzem, minden alkalommal egyre többet hozzá tudok tenni a játékhoz – árulta el lapunknak Meleg. – Eleinte volt egy-két olyan szituáció, amikor nem láttam, honnan érkezik az ellenfél, és bevillant, nehogy rálépjek a labdára, de meccsről meccsre kezd ez is elmúlni. Az segít, hogy a B-csapatban is játszom, mert most muszáj nagyon sokat játszanom. Ennél tudok jobban játszani, kell még egy kis idő, de a jövőben javulni fog.



Ma a Kecskemét ellen fontos lehet, hogy a 22 éves center kisegítse a legutóbb parádésan játszó poszttársát, hiszen újabb nehéz, de fontos találkozó elé néznek. Ráadásul kihasználhatnák, hogy december eleje óta a KTE is botladozik. Emellett az is biztató, hogy legutóbb a szabolcsiak legyőzése után beindult a Pécs, s 21-el verte Wittmanékat.



– A Kecskemét az idény elején nagyon erősen kezdett, most viszont visszább esett. Nincs jó periódusuk, de ez rólunk is elmondható. A KTE remek csapat, nem véletlenül szerepelnek így, de mi is szeretnénk még jobban kilépni a hullámvölgyből – tekintett előre. – A Nyíregyháza elleni siker fontos volt, reméljük, ezzel elkezdtünk a gödörből kimászni. Kimondottan szoros a mezőny, minden győzelem sokat számít, éppen ezért muszáj Kecskeméten nyernünk.



A szombati program: Debrecen–Szolnok (15.30), Kecskemét–PVSK-Veolia, Sopron–Szombathely, Körmend–Paks, Kaposvár–Szeged, Zalaegerszeg–Oroszlány (18.00), Nyíregyháza–Alba Fehérvár (19.00).



Nem jöttek a pontok a padról





Súlyos vereséget szenvedett a PVSK-Cargate a MAFC ellen az NB I. B. Piros-csoportjának 14. fordulójában úgy, hogy a padról mindössze három pont segítette a kezdőket, s a meccs végére 23 eladott labdája volt a csapatnak.

Közben az NKA Pécs a TF ellen aratott fölényes sikert. Még úgy is minden negyedet megnyertek az akadémisták, hogy a nagyszünetig kifejezetten hullámzott játékuk minősége.



MAFC–PVSK-Cargate 105–74 (30–25, 16–16, 31–22, 28–11)



Férfi kosárlabda NB I. B., 14. forduló. Budapest, Gabányi László Sportcsarnok. PVSK: GOLDRING 23/3, Fülöp Zs. 7, Farkas D. 14/12, Futó B. 4, MELEG G. 23. Csere: Mándity, Hőgye, Erdei 2, Gordán, Kalmár 1. Vezetőedző: Juhász Olivér.



TF-BudapesT–NKA Pécs 67–95 (13–19, 11–20, 23–33, 20–23)



Férfi kosárlabda NB I. B., 14. forduló. Budapest, Sport 11 Sportcentrum. NKA Pécs: BÍRÓ L. 19/12, Meszlényi R. 8/6, Benke 10/6, Rátvay B. 7, DJORDJEVIC 8. Csere: KOCSIS Z. 8, Váits 9, Lados 2, Kollár 9, Scherer 11/3 Kazy, Herger. Vezetőedző: Ivica Mavrenski.



Tippmix Férfi NB I. A