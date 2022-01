Telt ház várja majd a magyar férfikézilabda-válogatottat az Eb-rajtján csütörtökön 20.30-kor a Budapest Arénában. Természetesen akiknek nem maradt jegy, az a tévé képernyője előtt szurkolhatja ki a mieink sikerét Hollandia ellen. A találkozót az M4 Sport adja a spanyol-cseh találkozót követően, majd Sunajkóék meccse után ismétlésről a horvát-francia összecsapást is megmutatják.

– Majdhogynem teljesen rendbe jött a derekam, jót tett neki az a plusz két nap pihenő. Nem tudom megsaccolni, mi vár majd rám mérkőzések közben, én egyébként is mindig csak a következőre készülök, most is a hollandok járnak az eszemben. A családom tagjai minden meccsünkön ott lesznek, ők a legnagyobb szurkolóim, ha abban a nagy arénában ellátok odáig, integetni fogok nekik. Kíváncsian várom, hogy húszezer szurkoló milyen hangulatot teremt, remélem, a lelátókon torkaszakadtából fog üvölteni mindenki hatvan percen keresztül. A csapatunk éhes a sikerre – nyilatkozta Bánhidi Bence, a Pick Szeged válogatott beállója.

Persze kell is a szurkolók támogatása a csapatnak a részben hazai rendezésű Eb-n, hiszen egyik ellenfél sem fogja könnyen adni a továbbjutást érő pontokat, s bár a hollandok nem tűnnek annyira veszélyesnek, a jó erőkből álló Portugália és a kőkemény Izland van még a csoportban. Remélhetőleg mire utóbbi ellen kell pályára lépnie január 18-án Bánhidiéknak, már eldől a továbbjutás sorsa.

A csütörtöki program: Oroszország–Litvánia, Spanyolország–Csehország (M4Sport), Szerbia–Ukrajna, Szlovénia–Észak-Macedónia (18.00), Magyarország–Hollandia (M4 Sport), Dánia–Montenegró, Horvátország–Franciaország (M4 Sport), Norvégia–Szlovákia, Svédország–Bosznia-Hercegovina (20.30).

A mieink további programja a csoportkörben: Portugália–Magyarország (01. 16., 18.00), Izland–Magyarország (01. 18., 18.00.).

A magyar keret

Kapusok: Borbély Ádám (Fejér-B.Á.L. Veszprém), Mikler Roland (Pick Szeged), Székely Márton (Eurofarm Peliszter – Észak-macedónia).

Jobbszélsők: Bujdosó Bendegúz (Ferencváros), Rodríguez Pedro (Balatonfüred).

Jobbátlövők: Ancsin Gábor (Grundfos Tatabánya), Máthé Dominik (Elverum HB – Norvégia).

Irányítók: Győri Mátyás (Grundfos Tatabánya), Hanusz Egon (TVB Stuttgart – Németország), Lékai Máté (Telekom Veszprém).

Beállók: Bánhidi Bence (Pick Szeged), Rosta Miklós (Pick Szeged), Sipos Adrián (Telekom Veszprém), Topic Petar (Balatonfüred).

Balátlövők: Bodó Richárd (Pick Szeged), Nagy Bence (Ferencváros), Ligetvári Patrik (Telekom Veszprém), Szita Zoltán (Wisla Plock – Lengyelország).

Balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüred), Sunajko Stefan (Grundfos Tatabánya).

Szövetségi kapitány: Gulyás István.