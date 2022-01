– Kenderesi Péter a tavalyi évben három magyar bajnoki címet szerzett, ez magában foglalja az ifjúsági és ifi-B, illetve a junior első helyét. Emellett kint volt az ifjúsági Eb-n, amire idén is jó esélye van, illetve ha a pandémia nem szól közbe, a világbajnokságra is kijuthat. Szerencsére nagyon motivált, és az iskolája is kifejezetten toleráns a válogatott keretedzések kapcsán, amikre a héten is hivatalos – foglalta össze kérésünkre Kersics Antal, a PVSK dzsúdó szakosztályának vezetője. – Rácz Bálint is nagyon szép eredményeket hozott utolsó éves ifistaként. Ugyan nem jutott ki az Eb-re, de felnőtt elsőosztályú döntőért vívott meccsen olyan teljesítményt produkált, amiről még most is beszélnek. Ő is felvállalja a heti kilenc edzést, junior válogatott. Tőle is várjuk, hogy kitartson a lendülete, és hozza az eredményeket.