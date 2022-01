Jól kezdett a Sopron ellen a PVSK. Egy 9–4-es rohanással adta meg az első negyed alaphangját, és az ötödik percben 12–6-nál Kosztasz Flevarakisz kénytelen volt időt kérni, ami alatt a zenén keresztül is jól hallhatóan üvöltött játékosaival. Bár ezt követően valóban hatékonyabbá váltak a kékek, még úgy is a Panthers nyerte az első tíz percet, hogy sok ki nem kényszerített hibát vétett mindkét palánk alatt, s Ivosevnek is már nagyon figyelnie kellett a faltjaira, háromnál járt az első pihenő előtt.

A kispad elől visszaérkezve a pályára szinte azonnal egalizáltak a vendégek, s nem egész négy perc alatt fordítani is tudtak. Bár Brkics vezérletével még előnybe tudott kerülni a nagyszünet előtt a PVSK, Takács Norbert nagyon elkapta a fonalat, és sorba szórta a triplákat, így ezúttal Andrija Csiricsnek kellett elbeszélgetnie sajátjaival. A félidő előtt viszont így is a Sopron növelte előnyét.

A fordulást követően aztán nagy rohanás alakult ki, amely alatt mindkét csapat kihasznált minden egyes megingást, azonban ez nem kedvezett az üldöző Panthersnek. A záró negyed elején aztán felcsillant a remény, lőtávolba kerültek a vasutasok, de a Sopronban volt annyi tartalék, hogy ismét tízre duzzassza a különbséget öt perccel a vége előtt, s onnan már lehozta a meccset.

A meccs közben a klub azt is bejelentette, hogy újabb légióst szerződtetett az elküldött Justin Gordon helyére. Kenneth Anthony Carpenter érkezett a PVSK-hoz, aki eddig a cseh élvonalban pattogtatott 14,4 pontot, 4,1 lepattanót és 5,4 gólpasszt átlagolva. A 196 centi magas kosaras egyes, kettes és hármas poszton is bevethető lesz a hátralévő találkozókon.

PVSK-Veolia–Sopron 87–93 (20–15, 21–32, 23–25, 23–21)

Férfi kosárlabda NB I., 20. forduló. Pécs, 300 néző. Vezette: Mészáros B., Frányó, Kovács N. J. PVSK: HAYNES-JONES 18/12, Goldring 2, Bíró O. 2, IVOSEV 16, BRKICS 24. Csere: Bryson 15/9, Meleg G. 5, Illés M. 5/3, Popadics, Hőgye. Edző: Andrija Csirics.

Sopron: MYERS 22/6, Fazekas 6/3, FORD 13/3, BORISZOV 24/9, Montgomery 7. Csere: Halász Á. 3, TAKÁCS N. 18/18, Werner, Schöll. Edző: Kosztasz Flevarakisz.

További eredmények: Szolnok–Alba Fehérvár 71–74, Paks–Oroszlány 73–82, Körmend–Nyíregyháza 107–99, Szeged–Kecskemét 102–67, Szombathely–Zalaegerszeg 86–73, Debrecen–Kaposvár 82–80.

Ez következik (02. 05.):

PVSK-Veolia–Körmend 18.00.