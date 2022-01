A PSN-ből hárman is ott voltak a tokiói olimpián, illetve paralimpián: Kenderesi Tamás épphogy lecsúszott a dobogóról, Konkoly Zsófia tarolt, egy arany- és két ezüstéremmel zárt Japánban, illetve Iván Bencét is csak egy hajszál választotta el a döntőtől. A három klasszis a 2021-es Európa-bajnokságon is odatette magát, mindegyikük éremmel térhetett haza. De az utánpótlás is kiváló, Jászó Ádám és Hartmann Máté is tett azért, hogy idővel az ő nevüket is megismerje az ország.

Az említett sportolóknak a klub két edzője, Jancsik Árpád és Turós Máté adott át egy-egy emlékplakettet, majd az olimpikonok élménybeszámolója következett. A tokiói kalandon túl Kenderesi Tamás mesélt az élsporttal járó nehézségekről, felhívta a figyelmet a motiváció fontosságára, majd elmondta, mennyire hálás a családjának. Konkoly Zsófia és Iván Bence is elmesélte, hogyan lett belőlük úszó, majd a példaképekről is szó esett. Konkoly elárulta, hogy a többszörös paralimpiai győztes Sors Tamás órási motivációt jelentette számára. Nem sokkal később betoppant a meglepetésvendég is: Sors Tamás.

Az egykori úszóklasszist a közönség nagy tapssal fogadta, Konkoly Zsófi pedig meghatódva vett át egy csokor virágot példaképétől. Természetesen Sors is adott egy-két jótanácsot a fiataloknak, végül pedig kivetítőn újra végignézhettük Konkoly aranyat érő tokiói úszását.

Több száz kiló eledelt gyűjtöttek össze

A PSN Zrt. úszószakosztálya – a Csorba Győző Könyvtár és a Doboz Mozgásközpont segítségével – idén is állateledel-gyűjtő akcióba kezdett. A lelkes gyerekeknek és szüleiknek köszönhetően több mint 500 kg tápot vehetett át az évzáró rendezvényen Farkas Tamás, a Misina Természet- és Állatvédő Egyesület elnöke, aki két rendkívül barátságos eb társaságában jelent meg a rendezvényen – a gyerekek legnagyobb örömére. A kis kedvencek boldogan fogadták a simogatásért sorban álló fiatalok szeretetét.

Egyikük sem maradt adós az érmekkel

Kenderesi Tamás kiemelkedő eredményei 2021-ben. Európa-bajnokság: bronz­érem (200 pillangó). Olimpia, Tokió: 4. hely (200 pillangó).

Konkoly Zsófia eredményei. Paraúszó Eb, Madeira: 3 aranyérem (200 m vegyes, 100 m pillangó, 400 m gyors), ezüstérem (4x100 m gyors). Paralimpia, Tokió: aranyérem (100 m pillangó), 2 ezüstérem (400 m gyors, 200 m vegyes).

Iván Bence eredményei. Paraúszó Eb, Madeira: 2 bronzérem (200 m vegyes, 100 m mell). Olimpia, Tokió: 9. hely (200 m vegyes)