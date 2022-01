Vasárnap véget ér a Szentlőrinc és a PMFC téli szünete, ugyanis hiába kérte fertőzöttjei miatt a Pécs a derbi halasztását, s egyezett bele ebbe a megyei rivális, az MLSZ nem fogadta el a kérvényt. Az egészséges lőrincieknek kedvezhet is ez, hiszen egy jó kezdés megszilárdíthatja a céljaik eléréséhez ősszel lefektetett jó alapot.

– Továbbra is úgy gondolom, ismerve a költségvetésünket, a lehetőségeinket, hogy egyetlen egy célunk lehet, a bennmaradás. Ezt ugyanolyan bravúrnak érezném, mint tavaly – kezdte kérdésünkre Kovácsevics Csaba szakosztályvezető. – Felesleges most helyezésekben gondolkodnunk, mert ugyanúgy huszonnégy pontunk volt tavaly is az őszi szezon végén, csak egy meccsel kevesebbet játszottunk akkor. Ebben nem mutatkozik meg a különbség, mert sok volt az ikszünk. Én a kapott és rúgott gólok arányát, az elvesztett mérkőzések számát nézem, ami azt mutatja, stabilabb a gárda, mint az előző idényben. A győzelmek számában van egy kis hiányérzetem.

Az év eleji tízmeccses veretlenségi szériára sokan felkapták a fejüket, hiszen szinte teljesen újjáépült a nyáron a csapat. A vezető is kiemelte, öröm volt számára, hogy ilyen gyorsan összeálltak, mert ilyenkor a rajt a kritikus időszak.

– Természetesen nemcsak a bennmaradás lebeg a szemünk előtt, de reális célokat kell kitűzni. Ami afölött van, az a hab a tortán – folytatta. – Annak örülök, hogy a csapatok jó része saját pályáján szerzi a pontjai javát, mi viszont úgy gyűjtöttünk ennyit, hogy a hazai meccseinket idegenben játszottuk. Néha megesett olyan is, hogy az ellenfeleink előző nap ott voltak Kaposváron, mi meg utaztunk egy órát a mérkőzés napján. Ez meg is látszik, összesen két ilyen találkozót nyertünk.

A csapat új pályája az ősszel elkészült, s lassan be is lakhatja a Lőrinc, de még mindig senki nem rúgott el egy labdát sem rajta. Remélik, jövő héten már felmehetnek rá.

A szünet alatt az MLSZ jelezte, a következő idényekben fokozatosan tizenhatra csökkentené az NB II. létszámát, ami tovább nehezítené a Szentlőrinc és hozzá hasonló klubok dolgát, hogy eltüntessék a költségvetések közti szakadékot.

– Mi is csak annyit tudunk, hogy csökkenteni fogják a létszámot, de azt nem, hogy kétszer öt kieső lesz két év alatt, vagy netán osztályozót kell játszani. Ennek ismeretében lehetne erről nyilatkozni. Az biztos, ahogy most is látom, a mögöttünk lévő csapatok nagyon nagy összegeket mozgósítanak átigazolásra, amire nekünk nincs lehetőségünk. Ha valóban öt kieső lesz, még nagyobb pénzek fognak mozogni, és azért tehetős klubok vannak most mögöttünk – jelentette ki. – Ha lecsökkentik tizenhatra a mezőnyt, akkor az úgynevezett kis csapatok nem nagyon fognak ebbe beleférni, ha csak nem emelik fel az NB I. létszámát.

Hozzátette, már most vannak olyan megyék, ahol se első-, se másodosztályú csapat nincs, és ezáltal több ilyen fehér folt tűnhet fel az országban, ami akár az utánpótlásra is negatív hatással lehet.