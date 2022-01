Képösszeállításunkban azokat az ifjú sportolókat gyűjtöttük össze, akik tavaly a hazai és/vagy a nemzetközi porondon is kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. A lista hosszú, ezért egyelőre kilenc kiválóságot nevezünk meg, a sorozatot a Dunántúli Napló egy későbbi számában folytatjuk.

Kezdjük a vízi sportokkal. A PSN Zrt. válogatott úszója, Jászó Ádám már évek óta Pécs egyik legnagyobb reménységének számít, és 2021-ben már a felnőttek közt is bizonyított, ugyanis 18 évesen bronzérmet szerzett az OB-n, majd a budapesti Európa-bajnokságon is megmérette magát. A szintén PSN Zrt.-s Tóth András az U15-ös magyar vízilabda-válogatott tagjaként képviselte hazánkat a portugáliai Eb-n, nem is akárhogyan. A mieink megnyerték a tornát, ráadásul Tóth a fináléban is betalált.