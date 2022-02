Az előző szezonban a negyedik helyen zárta a Magyar Kupát Csirke Ferenc együttese, de egy kis szerencsével akár az érem is összejöhetett volna. Most egy masszívabb és összeszokottabb gárdával vágnak neki a nyolcas döntőnek a pécsiek, viszont ezúttal már a nyolc között is rendkívül nehéz feladat vár rájuk, ugyanis a bajnokságban pont előttük, a harmadik helyen álló Győrrel csapnak össze. Legutóbb november végén találkoztak (az NB I.-ben) a felek, azt a mérkőzést a hazai pályán játszó győriek 78–69-re nyerték meg, tehát ma többre lesz szükség Kiss Virágéktól.

A negyeddöntő órási jelentőséggel bír, hiszen aki nyer, már mindenképp éremért küzdhet a folytatásban, aki veszít, utazik haza. A PEAC–Győr-párharc győztese a TFSE-MTK–Sopron-találkozó nyertesével játszik elődöntőt szombaton.

A sorsdöntő mérkőzés előtt az NKA Universitas PEAC leigazolta Simon Zsófiát, aki a 2018–2019-es szezonban is a baranyai együttes játékosa volt. Simon Pécsről a spanyol Zaragozához igazolt, majd a következő évben török bronzérmes lett a Nesibe Aydin csapatával, a most futó idényt pedig a Csatában kezdte meg.

A nyolcas döntő programja

Február 18., péntek (negyeddöntők): TFSE-MTK–Sopron (13.00), NKA Universitas PEAC–Győr (15.30), ELTE BEAC Újbuda–KSC Szekszárd (18.00), Csata–DVTK (20.00).

Február 19., szombat (elődöntők): TFSE-MTK–Sopron/NKA Universitas–PEAC Győr (17.00), ELTE BEAC Újbuda–KSC Szekszárd/Csata–DVTK (19.30).

Február 20., vasárnap: bronzmérkőzés (15.30), döntő (18.00).