A vendégek természetesen nem adták fel a két elvesztett játszma után sem a találkozót, s a harmadik szettet már nyerték is, majd a negyedikben is ráijesztettek a pécsiekre. Várhalmiékban viszont meg volt az a tartás, amivel a nehéz helyzeteket is megoldották, s végül győztesen hagyhatták el a parkettet.

PTE PEAC–Székesfehérvár 3:1 (+7, +9, -2, +2)

Férfi röplabda NB II., A csoport, 14. forduló. PEAC: Takás B., Kecskés B., Storcz, Schmitz, Várhalmi, Ujhelyi. Csere: Baumholczer, Bánki, Oletics (liberó). Vezetőedző: Szabó Tamás.

Szabó Tamás, a PEAC vezetőedzője: – Az első két szettet pont úgy kezdtük, ahogy azt elvárom a csapatomtól. Végig a saját játékunkat játszottuk abban a tempóban és dinamikában, ahogyan gyakoroljuk. A harmadik szettben nem voltunk elég türelmesek és gyorsan szerettük volna befejezni a mérkőzést. A kapkodásnak az lett az eredménye, hogy folyamatosan hibáztunk és gyártottuk a pontokat az ellenfelünknek.

Ez következik: Kaposvár–PTE PEAC (02. 18., 18.30).

A dobogósok: 1. PTE PEAC (14 mérkőzés) 32 pont, 2. Dunaújváros (13 m.) 31, 3. Kaposvár (13 m.) 31.

Jól játszott a PEAC

Fotó: PEAC