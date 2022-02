Nem kérdés, hogy teljesen más élményt nyújt egy olyan sportesemény, amelyen jelen vagyunk, mint egy olyan, amit csak a kanapén ülve, a televízión keresztül nézünk. Sokan nem is gondolják, mekkora szervezéssel jár egy ilyesfajta világesemény, és milyen érzelmi töltetet ad mindezt személyesen átélni. Magyar Ágnessel beszélgettünk, aki bekerült egy önkéntes csapatba, és szurkolói területen tevékenykedett az Európa-bajnokság ideje alatt.

A pécsi önkéntesnek nagy szerepe volt abban, hogy a tömeg minél előbb bejusson a stadionba. Emellett segédkezett a karszalagok felrakásában, a szurkolók koordinálásában is. A jóból sem maradt ki, ugyanis a mérkőzések ideje alatt legtöbbször a csarnokban lehetett, így ő is megtekinthette a találkozókat.

– A magyar meccsek hangulata elképesztő volt. A hideg rázott, amikor a meccsek végén a közel húszezer szurkoló együtt énekelte a himnuszt, valamint amikor együtt kiabálták a „Ria, ria, Hungária!” rigmust – kezdte a pécsi lány. – A döntő napja is emlékezetes marad, mert volt egy francia önkéntes, akivel beszélgettem párszor, és a francia-dán meccs után boldogan mutatta nekem, mit kapott. A francia edző negyedik helyért járó érme volt a kezében, amit én is megfoghattam. Ezenkívül szívmelengető volt a francia szurkolók sportszerűsége is. Amikor a hollandok ellen játszottak és a himnuszok szóltak, először a francia zászlót tartották fel a kezükben, majd a holland alatt elforgatták, és úgy az a zászló volt látható.

A magyar közönség olyan atmoszférát varázsolt, hogy az a televízión keresztül is abszolút átjött. Ettől függetlenül ha a drukkereket kellene díjazni, akkor magyar nyakakba kerülne az aranyérem. Ehhez kétség sem fér.

– Egyértelműen a magyarok csinálták a legnagyobb hangulatot – vélekedett Magyar Ágnes. – Miután kiestünk láthatóan kevesebb szurkoló volt már a csarnokban. Remek hangulatot varázsoltak az izlandiak, franciák, dánok, de a horvátok is, akik sokat énekeltek és hangos kiabálással biztatták a csapatukat. Illetve a kabalafigura, Tricky is feldobta a hangulatot humoros természetével és a vicces táncaival.

Egy ilyesfajta rendezvénynek azért persze vannak árnyoldalai. Nem minden mézes-mázas, így igenis vannak olyan helyzetek, amikor szükség van határozottabb fellépésre.

– A csoportkörök során Szegeden, a szerb-horvát meccsen a feszültség érezhető volt, de erre lehetett is számítani. Több önkéntestárs mesélte, hogy még TEK-esek is készenlétben álltak. Talán a montenegróiakkal volt néha nehéz szót érteni, hogy hova is szól a jegyük és nem ülhetnek máshova. De nem nevezném gondnak, minden szurkoló „rendesen” viselkedett és nem balhéztak az arénában – zárta nyilatkozatát a fiatal baranyai.