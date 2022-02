A már hagyományos baranyai megmérettetésnek ezúttal sem az egymással való versenyzés volt a lényege, hanem a közös sportolás és maga a távolság leküzdése. Aki a 100 kilométerrel még nem boldogult, az is megtalálta magának a még teljesíthető célt (57 és 43 km).

– Az első évben még csak másodmagammal futottam le a távot, abból a célból, hogy felkészüljünk az Ultrabalatonra. A következő alkalommal már öten voltunk, majd évről évre egy többen jöttek el, s mára a rendezvény olyannyira népszerű lett, hogy idén 80 nevezőnk volt, s ebből 28-an a 100 kilométeres távot is teljesítették– avatott be minket Inhoff József, a rendezvény főszervezője. – Összesen 13 megyéből és 41 településről jelentkeztek a megmérettetésre. Külön köszönet a két főtámogatóknak, a szederkényi önkormányzatnak és a Bólyi SE-nek, illetve azoknak a további településeknek, akik fogadtak és vendégül láttak minket. A frissítő pontokról is remek visszajelzéseket kaptunk, ugyanis az emberek 60-70-80 kilométer után is mosollyal az arcukon futottak tovább.

A 100 km-es távot nyolcan 10 órán belül teljesítették (két hölgy is), ami egészen kiemelkedő teljesítmény. Egyikük a pécsi Dittrich András volt, akinek egy 20 perces szederkényi ebéd is belefért az idejébe.

A 100 km-es távot 10 óra alatt teljesítők: Varjassy Szilveszter (Bátmonostor), Ispán Zsolt (Budapest), Sélley Gábor (Budapest), Dittrich András (Pécs), Tamás Ilyés (Békés), Varga Szilvia (Érd), Mátyás Kristóf (Szekszárd), Kormos Edina (Törökszentmiklós).

A teljes eredménylista és további fotók az www.futafold.hu honlapon érhetőek el.