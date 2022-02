A második tíz perc is a pécsiek elképzelései szerint zajlott, ami a védekezést illeti, támadásban már be-becsúsztak hibák, de ezt nem büntette a ZTE. Ekkor már az elnémult vendégszurkolók egyike el is vesztette az önuralmát, és nem sok köszönet volt a csapatához intézett szavaiban. Ivosev estében, védőről bedobott duplája viszont őt is teljesen elcsendesítette. Az újabb 12–2-es pécsi roham alatt pedig a vendég center, Holton is a kipontozódás szélére sodródott, elkövette a negyedik személyi hibáját is. Persze Barnették nem adták fel, és a szünet előtt tudtak faragni huszonöt pontos hátrányukból, de ezt a támadásban halványuló PVSK-produkcióknak is köszönhették.

A fordulást követően egyik oldalon sem sültek el igazán a kezek, de ez így is jó volt a Panthers-nek, amely végig küzdött a különbség növeléséért. Eközben láthatóan Brkicsben nőtt a feszültség, hiszen a harmadik negyedben minden egyes pontszerzésnél felugrott a helyéről.

A záró tíz perc csak formalitás volt, még úgy is, hogy a ZTE elkezdte ledolgozni hátrányát, és pár percig úgy tűnt, siker is koronázhatja az erőfeszítéseit. A PVSK azonban végül magabiztos győzelmet aratott.

PVSK-Veolia–Zalaegerszeg 77–68 (25–12, 20–11, 15–14, 17–31)

Férfi kosárlabda NB I., 23. forduló. Pécs, 400 néző. V.: Földházi, Nagy V., Minár. PVSK: HAYNES-JONES 21/12, Carpenter 8/3, Bíró O. 4/3, IVOSEV 17/6, MELEG G. 18. Csere: Illés M. 5, Futó B. 2, Goldring 2. Edző: Andrija Csirics. Zalaegerszeg: Wilson 8/3, Takács M., De Cosy 18/12, BARNETT 11, Holton 7. Csere: Horti 4, Parks 13/9, Révész 2, Németh Á. 5/3. Edző: Rytis Pipiras.

Ez következik: PVSK-Veolia–Oroszlány (03. 11., 18.00).