– Azt nyilatkozta a férfi 1000 méter után, hogy megérdemelt aranyérmet vettek el Liu Shaolin Sándortól. Eltelt több mint egy hét, ilyenkor egy kicsit higgadtabban lehet értékelni. Azóta változott a véleménye?

– Nem, én azt gondolom, hogy nem született fair döntés! – vágta rá a férfi váltóval 2018-ban olimpiai bajnoki címet szerző, azóta már visszavonuló pécsi kiválóság, Knoch Viktor. – Nem volt elegáns a bíró részéről, hogy ennyire beleavatkozott az érmek sorsába. Az első, kizáráshoz vezető ítéletet nagyon szigorúnak tartom, a beérkezésnél történtek miatt pedig vagy mindkettőjüket, vagy egyikőjüket sem kellett volna kizárni.

– A férfi váltó számára sajnos nem jött össze a címvédés, a 2018-as arany után most az elődöntő jelentette a végállomást. Hogyan látta, mi volt a probléma?

– A hiba mindig benne van a pakliban, hiszen van negyvenöt kör és rengeteg váltás. Egy kis kommunikációs zavar és elmegy az egész – ez történt most is. A váltó éremesélyesként utazott ki Pekingbe, és nagyon sajnálom, hogy a várt eredmény most nem jött össze.

– Liu Shaolin Sándor az elődöntő után azt mondta, hogy Nógrádi Bencén ment el a döntő. Ön egyetért ezzel az őszinte kommunikációval, vagy jobb ezeket a dolgokat házon belül kezelni?

– Én úgy gondolom, hogy házon belül kell kezelni. Másrészt: szerintem nem egy emberen ment el a továbbjutás, hanem az említett kommunikációs hibán.

– Burján Csabával esetleg többre lehetett volna képes a csapat?

– Ezt soha nem tudjuk meg, mert nem volt ott. Nyilván egy jó formában lévő Burján Csaba sokat segíthetett volna, de az edzői stáb úgy ítélte meg, hogy most nincs olyan állapotban, hogy elutazzon a csapattal.

– Liu Shaoang remeklésének köszönhetően azért Pekingben sem maradtunk aranyérem nélkül. Számított rá, hogy 500 méteren felér a csúcsra volt válogatottbeli csapattársa?

– Benne és Sanyiban is benne volt, hogy az 500-at vagy 1000-et meg tudja nyerni. Minden távon van négy-öt ember, akinek reális esélye van az aranyra. A kérdés ilyenkor az, hogy kinek jön ki a lépés. Ádó (Liu Shaoang – a szerk.) pedig éppen olyan napot fogott ki, hogy semmi kétség sem férhetett az ő győzelméhez.

– Összességében hogyan értékeli a magyar válogatott olimpiai szereplését?

– Szerintem hozták azt, amit reméltek és terveztek. A három érem nagyon szép eredmény, de engem nem ért meglepetésként, számítani lehetett erre. Az olimpia előtt én például erre tippeltem.