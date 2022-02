Egy csalódást keltő hétvége után kellett felkészülnie a múlt heti meccsdömpingre a pécsieknek, ugyanis január 29-én a nagy rivális Kaposvár otthonában szenvedtek vereséget, amivel a somogyiak hátrányra 1 pontra csökkent a (már akkor is hetedik) PVSK mögött a tabellán. Arra viszont talán a legfanatikusabb Vasút szurkolók sem számítottak, hogy ezt követő két mérkőzésen nemhogy feláll a padlóról, egyből az egekbe emelkedik csapatuk, amely szerdán a Honvédot legyőzte idegenben (7–6-ra), majd a BVSC ellen is pontot szerzett hazai medencében (10–10).

– Kaposvárra is azzal a céllal utaztunk, hogy három pontot szerezzünk, de sajnos olyan végzetes hibákat követtünk el, amelyekkel saját magunkat vertük meg. Nagyon akartak a fiúk, de az akarásnak nyögés lett a vége – mondta lapunknak Török Viktor, a PVSK-Mecsek Füszért vezetőedzője. – Úgy voltunk vele, hogy ha az elmúlt három meccsünkön összesen három pontot szerzünk, az jó, ha négyet, az már extra. A Honvéd elleni meccsre úgy utaztunk, hogy nincsen vesztenivalónk. Nagyon összeállt a védekezésünk, extra volt a kapusteljesítmény és órásit küzdöttek a fiúk. A BVSC ellen is teljesen esélytelenek voltunk a papírforma alapján, és tudtuk jól, hogy ellenfelünk foggal-körömmel fog küzdeni, hiszen csak a három pont volt elfogadható számára. Aztán úgy alakult, hogy még a győzelem is benne volt a játékunkban, de a mérkőzés előtt ezt az 1 pontot is aláírtam volna.

A Honvédot ráadásul Pécsett is legyőzték a baranyaiak, ami azt jelenti, hogy ha mindkét csapat azon a helyen zárja az alapszakaszt, ahol jelenleg áll (a Honvéd hatodik, a PVSK hetedik), akkor az 5–8. helyért való rájátszásban is egymással találkoznak a felek. Ide az alapszakaszban egymás ellen elért pontjaikat is viszik tovább az együttesek, ami azt jelenti, hogy a Pécs 6–0-ás pontelőnnyel kezdhetné a kilenc pontig tartó párharcot.

Legközelebb, szombaton 19 órakor az éllovas OSC vendége lesz a PVSK. Ott nem bravúrra, hanem inkább csodára lesz szükség a pontszerzéshez.

– Az valóban csoda lenne, de itthon az OSC-vel is szoros meccset játszottunk – reagált a felvetésre a vezetőedző. – Az igazán fontos meccsek viszont utána következnek, hiszen hazai medencében játszunk a Szegeddel és az Egerrel is. Ha azokat a meccseket hozzuk, akkor nagyon közel kerülünk a célunkhoz, ami a hetedik hely megőrzése.

Az alapszakasz élmezőnye: 1. OSC 50 pont, 2. FTC 49, 3. Szolnok 46, 4. Vasas 45, 5. BVSC 38, 6. Honvéd 32, 7. PVSK 23, 8. Kaposvár 21.