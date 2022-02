Jól kezdett a Körmend ellen is a PVSK-Veolia, de a 6–1-es hátrányban felébredtek a vendégek is, és egy 11–0-s rohanással megfordították a találkozó állását. Azt követően pedig hiába birkózott Ivosev a palánk alatt, hiába szedte a lepattanókat Brkics, a piros-feketék tartották előnyüket, ami az első pihenőre hét pontra rúgott. Jól jellemezte a védekezésben való tehetetlenséget, amikor előbb Gordon a faltról is bedobta a ziccert, majd a kihagyott büntetőt követően ő húzta le a labdát, így azonnal újabb vendég roham indult.

A következő tíz percben már sokkal stabilabb volt hátul a Panthers. Palánkja alatt nem hagyott semmi területet a vendégeknek, így viszont Whiték többször is egyedül maradtak a vonalon kívül, s beszórtak jó pár triplát. Ennek ellenére Brkicsék nem csak meccsben tartották a Pécset, de a nagyszünetre egyet még faragtak is a hátrányból.

A fordulást követően tovább küzdöttek a vasutasok, s ez elég is volt ahhoz, hogy tartsák a lépést, de Brkics és Ivosev falt-problémái megakadályozták, hogy közelebb is kerüljenek a záró etapra ellenfelükhöz.

Az utolsó negyed elején aztán szinte azonnal elvesztette Ivosevet a PVSK. Az igazságtalanul kipontozódott társ elvesztése viszont csak feltüzelte Brkicséket, akik két percen belül, az ellenfél edzőjének időkérése ellenére is kiegyenlítettek. Ekkor viszont a Körmend kezdett egy 7–2-es rohanásba, ami még a pécsiek centeréből is kiohozott egy elkeseredett ordítást, amikor látta, társai ismét szabadon hagyták a palánk alatti területet. Andrija Csirics időkérése sem segített már a helyzeten, a vendégek bele kapaszkodtak kis előnyükbe, s nem engedték ki kezükből. Még úgy se, hogy Veljko Brkics két csontnélküli hármast bedobva bizonyította, bármire képes már a pályán. Persze sokat segített volna, ha a sípmesterek ebben a kritikus időszakban nem néznek el egy teljesen egyértelmű visszajátszást Stokeséknak.

Az persze mindenképp elgondolkodtató, mi lett volna az eredmény, ha Haynes-Jones két asszisztja mellé pontot is tesz fel a táblára hét kísérletével.

PVSK-Veolia–Körmend 80–84 (22–29, 20–19, 19–20, 19–16)

Férfi kosárlabda NB I., 21. forduló. Pécs, 600 néző. Vezette: Győrffy, Farkas G., Török R.

PVSK: Haynes-Jones, Goldring, BRYSON 12/3, IVOSEV 18, BRKICS 30/6. Csere: Illés M. 2, MELEG G. 7, Carpenter 5/3, Bíró O. 6. Vezetőedző: Andrija Csirics.

Körmend: STOKES 32/6, Takács K., WHITE 15/12, Szavics 4/3, GORDON 14. Csere: Henry 14/6, Ferencz 2, Krivacsevics, Kenéz, Martinez 3. Vezetőedző: Antonis Constantinides.