Február 26., szombat, 16.00

Mozsgó-Szentlőrinc II. (3.)–PTE-PEAC (2.)

A Mozsgó-Szentlőrinc II. csapata kiváló őszi szezont zárt, aminek köszönhetően dobogós helyről vághat neki a tavaszi szezonnak. A vezetőség a télen Lóczi Istvánt bízta meg az együttes irányításával – amiért az első félévben még a Szentlőrinc SE sportszakmai igazgatója, Fekete Tivadar felelt.

Lóczi István, a Mozsgó-Szentlőrinc II. edzője: – A sportszakmai igazgatónak rengeteg más teendője van, így megkért engem, hogy vegyem át a csapat irányítását. Már három éve itt dolgozom a klubnál, így jól ismerem a srácokat is. Eredménybeli célok továbbra sincsenek, nem elvárás a bajnoki cím és dobogó sem, számunkra a játékosok képzése a legfontosabb. Az a feladatunk, hogy minél több fiatalt szerepeltessünk a felnőttek között. A hétvégi mérkőzés csak egy visszajelzés, hogy hol tartunk. A PEAC egy nagyon jó csapat, rengeteg gólt szereznek, az edzőjük kiváló munkát végez, szép és kulturált futballt játszanak. Nagyon jó teljesítményre lesz szükségünk ellenük, és persze szerencsére – tette hozzá.

A PEAC parádésan kezdte a tavaszi szezont, Lőrinc Antal tanítványai 6–0-ra győzték le a Stadion utcában a PMFC II. csapatát.

Lőrinc Antal, a PEAC edzője: – Az első félidőben látottakkal maradéktalanul elégedett voltam – emlékezett vissza a PMFC II. elleni derbire a tréner. – A mérkőzés elején ellenfelük előtt két nagy helyzet is adódott, amit Pölöskei hárított, onnantól kezdve viszont ült, amit elterveztünk. A Pécs próbált nyomást gyakorolni ránk, mi pedig a kontráinkkal már az első játékrészben eldöntöttük a meccset. Ami nagyon szomorú, hogy a két gólt is szerző Gelencsér Gergő rosszul mért fel egy szituációt, amiért kiállították, így rá a hétvégén még biztosan nem számíthatunk. Ha a Mozsgó-Szentlőrinc II. ellen is azt a játékot tudjuk játszani, mint a tavaszi nyitányon, akkor jó esélyünk van a győzelemre, de sok fog múlni azon is, hogy ellenfelünk milyen csapattal áll fel.

Február 26., szombat 14.00

PVSK (6.)–Szederkény (10.)

A PVSK is remekül kezdte a naptári évet, előbb egy őszről elhalasztott meccsen a rivális Bólyt győzte le, majd a tavaszi nyitányon a Bodának gurított egy hatost. Mink Olivér együttesének ezúttal is jó esélye van arra, hogy megszerezze a három pontot, de ha a Szederkény is a szebbik arcát mutatja, akkor szoros mérkőzésre van kilátás.

Sport36-Komló (12.)– Boda (13.)

Mindkét csapatnak nagy szüksége van a pontokra a rossz rajtot követően. A tartalékos Bodánál bele volt kalkulálva, hogy a PVSK nagy falat lesz, de a Komló lovászhetényi veresége igencsak meglepő volt. A hazai pálya ezúttal viszont a Bányásznak kedvezhet, de ez már csak szombaton derült ki.

Február 27., vasárnap, 11.00

PEAC PMFC II. (8.)–Villány (5.)

Ahogy fentebb megírtuk, a PMFC II. rajtja nem a tervek szerint alakult, a villányiak viszont nagyon fontos győzelemmel indítottak. Kósa Zoltán együttese 20 percet emberhátrányban játszva győzte le a Siklóst a szomszédvári rangadón, s ezzel fellépett a tabella ötödik helyére. A villányiak jelenleg öt ponttal előzik meg a piros-feketéket, tehát egy vendég siker már egy látványos szakadékot képezne a felek között.

Február 27., vasárnap, 14.00

Bóly (4.)–Kétújfalu (14.)

Az elmúlt években egy kissé döcögősen szereplő Bóly valósággal megtáltosodott ebben a szezonban. Kijelenthető az is, hogy Kiebl Ede csapata érem­esélyessé lépett elő. Ha Zsebéék hozzák a papírformát a Kétújfalu ellen, és többi mérkőzés is kedvezően alakul számukra, akkor máris dobogós helyen találhatják magukat.

Siklós (7.)–Lovászhetény (9.)

A Siklós kiváló pozícióban mehetett telelni, s ugyan most sem áll rosszul, de 2022-ben már három vereségnél jár. Wiesnerék két őszről elhalasztott meccsen is kikaptak, majd jött a Villány elleni 1-0-s vereség. A Lovászhetény viszont jó hangulatban várhatja a vasárnapi mérkőzést a Komló ellen aratott bravúrgyőzelem után.

Sellye (11.)– Pécsvárad R-Bus (1.)

A Pécsvárad még csak most kezdi a tavaszt, miután a Mozsgó-Szentlőrinc II. elleni rangadóját – a két csapat közös megegyezése alapján – elhalasztották. A címvédőnek Sellyén kell bezsebelnie a három pontot ahhoz, hogy megőrizze jelenlegi pozícióját. Az ormánságiak három ponttal indították a félévet, a Kétújfalut győzték le 3–0-ra.

