Február 19., szombat, 11.00

PTE-PEAC (2.)–PEAC PMFC II. (8.)

Miután megnyerte a Siklós elleni, őszről elhalasztott mérkőzését a PEAC, úgy kezdheti meg a tavaszi szezont, hogy csupán három pont a lemaradása az éllovas Pécsvárad mögött – a bajnoki cím azonban továbbra sem kimondott cél a pécsieknél. Nagy mozgás nem volt nyáron az egyetemisták keretében, csupán egy játékost igazoltak, Udvardi Dánielt, aki pont a rivális Váradtól érkezett.

Lőrinc Antal, a PEAC edzője: – A mi célunk, hogy hétről hétre fejlődjünk. Ha ez sikerül, akkor valószínűleg a meccseink nagy részét meg fogjuk nyerni. Az, hogy ez mire lesz elég, azt nem tudom megmondani. Nagyon nehéz és hosszú tavaszi szezonunk lesz, ahol rendkívül kiegyensúlyozott teljesítményre lesz szükségünk ahhoz, hogy jó helyen zárjuk az idényt. A PMFC II. elleni őszi meccsünk 2–2-es végeredménnyel zárult. Ott egy nagyon rossz első 20 percet produkáltunk, onnantól kezdve viszont átvettük az irányítást, azonban ellenfelünk kapusa remek napot fogott ki, így csak 1 pontot szereztünk.

Egy fiatal, jó fizikumú és mentálisan erős csappattal kell szembenéznünk szombaton, amely biztosan megpróbál majd nyomást gyakorolni ránk – mondta a tréner.

A PMFC II. őszi szezonja fe­le­másra sikeredett, ugyanis a pécsi fiatalok több élcsapat dolgát is megnehezítették, de fájó pontokat is elhullajtottak. A 2022-es évet azonban remek eredményekkel indította Nagy Gábor együttese, hiszen a piros-feketék mind a három őszről elhalasztott meccsüket megnyerték a télen, így a középmezőnyből várhatják a folytatást.

Nagy Gábor, a PMFC II. edzője: – Az őszi szezon során gyorsabb fejlődést reméltem, de értékeltük a félévet, és az út továbbra is változatlan. Szeretnénk nyárra elérni azt a célt, amit kitűztünk magunk elé, csapatszinten és egyénileg is. A fejlődés ugyan már most is látszik, de mégiscsak egy NB II.-es klub második számú együttese vagyunk, így van egy szint, amit lehetőleg minél több játékosnak meg kellene ugornia. A mostani helyezésünk nem túl fényes, fontos, hogy tavasszal eredményekben is letegyünk valamit az asztalra. A PEAC elleni őszi meccsen nagyon jól dolgoztak a fiúk. Egy intenzív, jó mérkőzés volt –most is hasonló teljesítményt várok a csapattól!

Február 19., szombat, 14.00

Lovászhetény (10.)–Sport36-Komló (12.)

Egyenlő erők küzdelmére van kilátás a szombati játéknap második, kora délutáni összecsapásán. A Lovászhetény hozta ősszel, amit el lehetett várni a csapattól, a komlóiak tizenkettedik helye azonban negatív meglepetés. Reith Róbert gárdája a gólszerzésben sem jeles­kedett az első félévben, de a Pécsváradról igazolt Tóth Adrián fellendítheti tavasszal a Bányász támadójátékát.

Február 20., vasárnap, 11.00

Boda (13.)–PVSK (7.)

A PVSK irányítását az NB I.-es edzői múlttal rendelkező Mink Olivér vette át, így a pécsiektől joggal várhatunk komoly előrelépést a tavaszi szezonban. Nem beszélve arról, hogy a Vasútnál folytatja pályafutását a PMFC-nél, a Haladásnál és a ZTE-nél is megforduló Városi Viktor is – tehát komoly erőpróba elé néz a bodai együttes.

Február 20., vasárnap, 14.00

Kétújfalu (14.)–Sellye (11.)

Mindkét csapat számára fontos lenne a három pont megszerzése, a Kétújfalu a veszélyzónából mozdulna el, a Sellye pedig a középmezőny felé vehetné az irányt egy jó rajttal. A felek első meccse sellyei sikerrel zárult, hazai pályán 2–1-re győztek az ormánságiak.

Szederkény (9.)– Gyógyfürdő Harkány (15.)

A Szederkény sokáig erőn felül menetelt, s ugyan novemberre egy kissé elfáradt, így is szép félévet zárt. Ellentétben a Harkánnyal, amely a téli pihenőre nulla ponttal vonulhatott. A szünet alatt viszont több játékost is igazoltak a fürdővárosiak, a legtöbbet a megye II-ben visszalépő Magyarbólyból. Az új edző is innen érkezett: a tavaszi szezonban Polgári Csaba trenírozza a harkányiakat. Akiknek azóta az első pont is összejött egy, az őszről elhalasztott mérkőzésen.

Villány (6.)–Siklós (5.)

A Villány–Siklós-rangadók mindig nagy presztízzsel bírnak, de most a tabellán elfoglalt helyezésük további rivalizálást hoz – mindkét együttes 24-24 pontot gyűjtött az 1. félében. A nyári nyitányon a Villány 4–1-re idegenben is nyerni tudott, de Weinert Zsolt gárdája azóta sokat fejlődött, így egy jóval kiélezettebb csatára van kilátás.

Elhalasztva: Pécsvárad R-Bus–Mozsgó-Szentlőrinc II. (a két csapat közös megegyezése alapján).

Megyei I. osztály