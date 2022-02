Érkeztek játékosok többek között Komlóról, Darányból, Kiskőrösről, Paksról és Szekszárdról is, de a pécsi fiúkat ezúttal nem lehetett megállítani. Kádár Krisztián és Szilárd Zoltán is nagyszerű teljesítménnyel jutott be a fináléba, amely végletekig kiélezett volt, csupán a döntő legben dőlt el, méghozzá extra kiszállóval.

Szilárd Zoltán 140-ről nullázta le magát, amivel nemcsak a fordulót, de a legnagyobb kiszállóért járó díjat is bezsebelte. Ezt a Malom Darts SE játékosa, Kovács Tamás bánta, aki egészen az utolsó pillanatig vezette ezt a kategóriát a 129-es kiszállójával.

A következő MDL-fordulót március 5-én rendezik meg, ismét a Pécsi Darts Club szervezésében.

A Magyar Darts Liga első dél-dunántúli fordulójának végeredménye: 1. Szilárd Zoltán (Pécsi DC), 2. Kádár Krisztián (Pécsi DC), 3. Darók Béla (Darányi DK), 4. Adorján Ádám (Alisca Darts Szekszárd).

A legnagyobb kiszálló: 140 (Szilárd Zoltán, Pécsi DC).