A csapatok ismét gólgazdag mérkőzéseket játszottak egymással. Ezt legjobban a Szalánta bánta, amely 10–2-re kapott ki a Pécsi Sportoldától. A Mohács II. is odatette magát, 9–0-ra győzött a Dunaszekcső ellen, míg a Szentegát 7–3-ra ütötte ki a Kishárságy együttesét.

Téli Nagypályás Műfüves Bajnokság, 3. forduló: Lippó–Borjád 1–0, Kölked–Palotabozsok 2–2, Mohács II.–Dunaszekcső 9–0, Kökény–Baksa 2–1, Hidas–Orfű 0–0, Újpetre–Babarc-Bóly II. 3–1, Bogád–Pécsvárad II. 3–2, Lakócsa–Hobol 2–6, Egerág–Szajk 2–3, Hetvehely–Hosszúhetény 0–4, Szentegát–Kishárságy 7–3, Pécsi Sportolda–Szalánta 10–2, Gyód–Vajsz­ló 1–1.

A megyei II. osztályban egy, az őszről elhalasztott mérkőzést pótoltak be vasárnap: a címvédő Ócsárd 4–2-re múlta felül a Sombereket, így fellépett a tabella ötödik helyére. A győztes csapatból ketten is dupláztak, Kelemen Máté és Kapusi László is kétszer talált be.

Megyei II. osztály, őszről elhalasztott mérkőzés: Somberek–Ócsárd 2–4 (1–2), a gólszerzők: Mozolai, Reiter, illetve Kelemen 2, Kapusi 2.