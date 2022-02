Ma 20 órakor a Budapest Honvéd ellen kellene bravúrral pontot szerezniük Budapesten a Kőér utcai uszodában Török Viktor tanítványainak, miután hétvégén Kaposvárról vereséget követően térhettek haza.

– A legtöbb csapat úgy gondolkodik, ahogy mi is. A hazai találkozókat nyerni kell, idegenben pedig egy-két bravúr szükséges a minimális jó szerepléshez. Óriási küzdelemben, egy nagyon fájó vereséget szenvedtünk Kaposváron, és most a Honvéd ellen is nagyon nehéz összecsapás vár ránk, ráadásul igen rövid az idő a mérkőzésig – nyilatkozta Török a klub honlapjának. – Szerdán már a szombati BVSC elleni találkozóra is fókuszálunk. Természetesen a Honvéd ellen is megteszünk mindent, de azt őszintén mondhatjuk, nem mi vagyunk az esélyesek. Úgy gondolom, ha a következő két meccsen egy pontot tudnánk szerezni, az nagy siker lenne.

Az állás (14 csapat): 1. Újbuda 44 pont, 2. Ferencváros 43, 3. Szolnok 40... 6. Bp. Honvéd 29, 7. PVSK 19. K. B.