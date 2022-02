A nyíregyházi kétnapos Fedettpályás U20-as és U18-as Magyar Bajnokságon két versenyszámban is érem került a nyakába, méghozzá a szebben csillogókból.

Az első napon 405 centiméteres ugrásával az U20-as korosztály rúdugró megmérettetésén a dobogó tetejéig szárnyalt. Ezzel a junior-világbajnokságra is megerősítette indulási jogát. Másnap távolugrásban mérettette meg magát, amelyben 549 centiméteres egyéni csúcsával ezüstöt szerzett. Emellett 60 méteres síkfutásban a hatodik lett.

Mellette Fritz László is versenyzett, 800 és 1500 méteren is hatodikként futott be. Erát Dalma hármasugrásban negyedik lett.